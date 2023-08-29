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Біля Балі в Індонезії стався землетрус

Біля Балі в Індонезії стався землетрус

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Землетрус магнітудою 7,0 стався у вівторок в районі моря Балі в Індонезії. Про це повідомив Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр (EMSC), пише Reuters, передає УНН.

Деталі

За даними EMSC, епіцентр землетрусу знаходився на відстані 203 км на північ від Матарама, Індонезія, на глибині 516 км під поверхнею Землі. Геологічна служба США оцінила магнітуду 7,1.

Система попередження про цунамі США заявила, що загрози цунамі внаслідок землетрусу, який стався глибоко під морським дном, немає.

Повідомлень про пошкодження чи жертви не надходило.

Нагадаємо

У Південній Каліфорнії США стався землетрус магнітудою 5,1. Місцеві мешканці були готові до надзвичайних явищ через попередження про наближення урагану Гіларі.

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