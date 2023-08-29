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Возле Бали в Индонезии произошло землетрясение возле Бали в Индонезии

Возле Бали в Индонезии произошло землетрясение возле Бали в Индонезии

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 августа. УНН. Землетрясение магнитудой 7,0 произошло во вторник в районе моря Бали в Индонезии. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), пишет Reuters, передает УНН.

Детали

По данным EMSC, эпицентр землетрясения находился на расстоянии 203 км к северу от Матарама, Индонезия, на глубине 516 км под поверхностью Земли. Геологическая служба США оценила магнитуду 7,1.

Система предупреждения о цунами США заявила, что угрозы цунами в результате землетрясения, произошедшего глубоко под морским дном, нет.

Сообщений о повреждениях или жертвах не поступало.

Напомним

В Южной Калифорнии США произошло землетрясение магнитудой 5,1. Местные жители были готовы к чрезвычайным явлениям из-за предупреждения о приближении урагана Хилари.

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