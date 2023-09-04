В Азербайджане произошло землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. В воскресенье на западе Азербайджана произошло землетрясение, сила толчка которого составила 5 баллов. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, пишет УНН.
Детали
Эпицентр землетрясения находился в 29 км к северо-западу от города Аджикабул. В нем проживает 23,1 тыс. человек. Отмечается, что эпицентр толчков залегал на глубине 18 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Ранее землетрясение в Азербайджане магнитудой 5,0 произошло 23 августа в 180 км от Баку. Толчки ощущались в районах Ярдымлы, Лерике, Бейлагани и Саатлы.
Напомним
Землетрясение магнитудой 7,0 произошло во вторник в районе моря Бали в Индонезии.