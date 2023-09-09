В Марокко произошло землетрясение магнитудой 6,8 баллов

Детали

Землетрясение было на глубине 27 км, сообщает GFZ. По данным Геологической службы США, землетрясение произошло примерно в 72 км к востоку от марокканского города Марракеш.

Сообщений о каких-либо разрушениях или жертвах после землетрясения не поступало.

Однако в социальных сетях люди публикуют видео и пишут, что чувствовали сильные толчки и видели, как здания дрожат.

Справочно

Ранее GFZ оценил магнитуду землетрясения в 7 баллов и глубину в 10 км, однако затем изменил данные.

Напомним

В воскресенье на западе Азербайджана произошло землетрясение, сила толчка которого составила 5 баллов.