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Землетрус у Марокко: МЗС перевіряє, чи є серед постраждалих українці

Землетрус у Марокко: МЗС перевіряє, чи є серед постраждалих українці

Київ • УНН

 • 366195 перегляди

КИЇВ. 9 вересня. УНН. МЗС України перевіряє наявність українців серед постраждалих внаслідок землетрусу в Марокко. Проте наразі немає інформації про жертв серед наших громадян, але для отримання допомоги українці можуть звернутися на гарячу лінію посольства в Рабаті. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, передає УНН.

Цитата

“МЗС України перевіряє наявність українців серед постраждалих людей внаслідок землетрусу в Марокко. Наразі така інформація не надходила. Для отримання допомоги українці мають звернутися на «гарячу лінію» українського посольства в Рабаті: +212 6 61 18 63 90”, - повідомив речник.

Нагадаємо

У пʼятницю, 8 вересня, стався потужний землетрус, в горах Високий Атлас у Марокко. Унаслідок цього загинули щонайменше 632 людини, ще 329 отримали поранення. 

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