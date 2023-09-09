Землетрус у Марокко: МЗС перевіряє, чи є серед постраждалих українці

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“МЗС України перевіряє наявність українців серед постраждалих людей внаслідок землетрусу в Марокко. Наразі така інформація не надходила. Для отримання допомоги українці мають звернутися на «гарячу лінію» українського посольства в Рабаті: +212 6 61 18 63 90”, - повідомив речник.

Нагадаємо

У пʼятницю, 8 вересня, стався потужний землетрус, в горах Високий Атлас у Марокко. Унаслідок цього загинули щонайменше 632 людини, ще 329 отримали поранення.