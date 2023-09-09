Землетрясение в Марокко: МИД проверяет, есть ли среди пострадавших украинцы

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“МИД Украины проверяет наличие украинцев среди пострадавших людей в результате землетрясения в Марокко. Пока такая информация не поступала. Для получения помощи украинцы должны обратиться на «горячую линию» украинского посольства в Рабате: +212 6 61 18 63 90”, - сообщил спикер.

Напомним

В пятницу, 8 сентября, произошло мощное землетрясение, в горах Высокий Атлас в Марокко. В результате этого погибли по меньшей мере 632 человека, еще 329 получили ранения.