Землетрясение в Марокко: МИД проверяет, есть ли среди пострадавших украинцы
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. МИД Украины проверяет наличие украинцев среди пострадавших в результате землетрясения в Марокко. Однако пока нет информации о жертвах среди наших граждан, но для получения помощи украинцы могут обратиться на горячую линию посольства в Рабате. Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко, передает УНН.
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“МИД Украины проверяет наличие украинцев среди пострадавших людей в результате землетрясения в Марокко. Пока такая информация не поступала. Для получения помощи украинцы должны обратиться на «горячую линию» украинского посольства в Рабате: +212 6 61 18 63 90”, - сообщил спикер.
Напомним
В пятницу, 8 сентября, произошло мощное землетрясение, в горах Высокий Атлас в Марокко. В результате этого погибли по меньшей мере 632 человека, еще 329 получили ранения.