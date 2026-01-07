Зеленський зустрівся з архієпископом Кіпру: обговорили зусилля для досягнення миру

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з архієпископом Нової Юстиніани та всього Кіпру, предстоятелем Церкви Кіпру Блаженнішим Георгієм. Говорили про зусилля для досягнення миру, передає УНН.

Поінформував про наші зусилля для досягнення миру. І також для України, для наших людей зараз, під час війни, важлива гуманітарна підтримка – медична, продовольча допомога та ресурси для відновлення релігійних об’єктів - повідомив Зеленський.

Президент України закликав предстоятеля Церкви Кіпру "підтримати нас у цих напрямах".

Вдячний за кожен прояв підтримки нашого народу - наголосив Глава держви.

Україна прагне за пів року максимально просунутися з кластерами для вступу: Зеленський обговорив з президентом Кіпру головування у ЄС