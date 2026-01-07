Зеленський зустрівся з архієпископом Кіпру: обговорили зусилля для досягнення миру

$42.560.14
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
11:31 • 4928 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
10:27 • 12651 перегляди
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
10:05 • 13552 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
09:26 • 13861 перегляди
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
09:20 • 14102 перегляди
"Не вся інформація може бути публічною, робота триває": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі
6 січня, 19:00 • 29152 перегляди
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48 • 51638 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 141834 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
6 січня, 11:40 • 219863 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
Італія не відправить війська в Україну в рамках гарантій безпеки - Мелоні7 січня, 02:57 • 28194 перегляди
Швеція готова надати Україні винищувачі Gripen після підписання мирної угоди7 січня, 04:03 • 33462 перегляди
Частину лікарень та електротранспорт у Львові відключили від електрики: Садовий звернувся в Кабмін07:01 • 5854 перегляди
Підпільна школа з вихованням дітей у дусі "руського міра": прокуратура повідомила про початок розслідування07:23 • 7372 перегляди
Протести в Ірані: під контроль мітингарів перейшло місто АбдананVideo08:15 • 22775 перегляди
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”12:23 • 778 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради11:57 • 1650 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
Ексклюзив
11:31 • 4934 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 61200 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 98720 перегляди
Андрій Садовий
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олексій Білошицький
Рустем Умєров
Україна
Київська область
Сполучені Штати Америки
Львів
Венесуела
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 34519 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 54291 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 97060 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 88818 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 83468 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Starlink
Опалення
Financial Times

Зеленський зустрівся з архієпископом Кіпру: обговорили зусилля для досягнення миру

Київ • УНН

 • 258 перегляди

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з архієпископом Нової Юстиніани та всього Кіпру Блаженнішим Георгієм. Обговорювалися зусилля для досягнення миру та гуманітарна підтримка України.

Зеленський зустрівся з архієпископом Кіпру: обговорили зусилля для досягнення миру

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з архієпископом Нової Юстиніани та всього Кіпру, предстоятелем Церкви Кіпру Блаженнішим Георгієм. Говорили про зусилля для досягнення миру, передає УНН.

Поінформував про наші зусилля для досягнення миру. І також для України, для наших людей зараз, під час війни, важлива гуманітарна підтримка – медична, продовольча допомога та ресурси для відновлення релігійних об'єктів 

- повідомив Зеленський.

Президент України закликав предстоятеля Церкви Кіпру "підтримати нас у цих напрямах".

Вдячний за кожен прояв підтримки нашого народу 

- наголосив Глава держави.

Україна прагне за пів року максимально просунутися з кластерами для вступу: Зеленський обговорив з президентом Кіпру головування у ЄС07.01.26, 14:05

Антоніна Туманова

Політика
Воєнний стан
Війна в Україні
благодійність
Володимир Зеленський
Україна
Кіпр