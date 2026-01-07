Зеленський зустрівся з архієпископом Кіпру: обговорили зусилля для досягнення миру
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з архієпископом Нової Юстиніани та всього Кіпру Блаженнішим Георгієм. Обговорювалися зусилля для досягнення миру та гуманітарна підтримка України.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з архієпископом Нової Юстиніани та всього Кіпру, предстоятелем Церкви Кіпру Блаженнішим Георгієм. Говорили про зусилля для досягнення миру, передає УНН.
Поінформував про наші зусилля для досягнення миру. І також для України, для наших людей зараз, під час війни, важлива гуманітарна підтримка – медична, продовольча допомога та ресурси для відновлення релігійних об’єктів
Президент України закликав предстоятеля Церкви Кіпру "підтримати нас у цих напрямах".
Вдячний за кожен прояв підтримки нашого народу
Україна прагне за пів року максимально просунутися з кластерами для вступу: Зеленський обговорив з президентом Кіпру головування у ЄС07.01.26, 14:05 • 750 переглядiв