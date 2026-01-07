Зеленский встретился с архиепископом Кипра: обсудили усилия для достижения мира

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с архиепископом Новой Юстинианы и всего Кипра, предстоятелем Церкви Кипра Блаженнейшим Георгием. Говорили об усилиях для достижения мира, передает УНН.

Проинформировал о наших усилиях для достижения мира. И также для Украины, для наших людей сейчас, во время войны, важна гуманитарная поддержка – медицинская, продовольственная помощь и ресурсы для восстановления религиозных объектов - сообщил Зеленский.

Президент Украины призвал предстоятеля Церкви Кипра "поддержать нас в этих направлениях".

Благодарен за каждое проявление поддержки нашего народа - подчеркнул Глава государства.

Украина стремится за полгода максимально продвинуться с кластерами для вступления: Зеленский обсудил с президентом Кипра председательство в ЕС