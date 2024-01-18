Зеленський зідзвонився з Макроном: обговорили наступний військовий пакет допомоги від Франції
Київ • УНН
Володимир Зеленський і Еммануель Макрон обговорили оборонні потреби України, зокрема наступний пакет військової допомоги від Франції.
Президент Володимир Зеленський повідомив у четвер, що провів переговори з французьким колегою Еммануелем Макроном, під час яких сторони обговорили оборонні потреби України, зокрема наступний військовий пакет допомоги від Франції, інформує УНН.
Деталі
Зеленський подякував Макрону за запуск ініціативи "Артилерійська коаліція" та за оголошене в її межах зобов’язання Франції виготовити для України десятки передових артилерійських систем "Цезар" у 2024 році та боєприпаси до них.
Докладно обговорили ситуацію на полі бою та оборонні потреби України, зокрема пріоритетні для включення в наступний військовий пакет допомоги від Франції. Важливо й надалі посилювати українську систему ППО
Він подякував за активне сприяння французькому бізнесу, який інвестує та готовий збільшувати інвестиції в Україну попри війну.
Також Президент розповів про початок підготовки Глобального саміту миру. За його словами, важливо залучити якнайширше коло країн до участі в ньому.
"Доручили політичним і військовим радникам розпочати підготовку майбутнього візиту французького Президента до України та прискорити переговори щодо двосторонньої угоди про безпекові гарантії в межах Вільнюської декларації G7", - повідомив Зеленський.
Франція постачатиме Україні щомісяця близько 50 керованих авіабомб до кінця року18.01.24, 12:42 • 31568 переглядiв