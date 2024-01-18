Зеленский созвонился с Макроном: обсудили следующий военный пакет помощи от Франции

Президент Владимир Зеленский сообщил в четверг, что провел переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном, во время которых стороны обсудили оборонные потребности Украины, в частности следующий военный пакет помощи от Франции, информирует УНН.

Детали

Зеленский поблагодарил Макрона за запуск инициативы "Артиллерийская коалиция" и за объявленное в ее рамках обязательство Франции изготовить для Украины десятки передовых артиллерийских систем "Цезарь" в 2024 году и боеприпасы к ним.

Подробно обсудили ситуацию на поле боя и оборонные потребности Украины, в частности приоритетные для включения в следующий военный пакет помощи от Франции. Важно и в дальнейшем усиливать украинскую систему ПВО - написал Зеленский в соцсетях.

Он поблагодарил за активное содействие французскому бизнесу, который инвестирует и готов увеличивать инвестиции в Украину, несмотря на войну.

Также Президент рассказал о начале подготовки Глобального саммита мира. По его словам, важно привлечь как можно более широкий круг стран к участию в нем.

"Поручили политическим и военным советникам начать подготовку предстоящего визита французского Президента в Украину и ускорить переговоры по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности в рамках Вильнюсской декларации G7", - сообщил Зеленский.

Франция будет поставлять Украине ежемесячно около 50 управляемых авиабомб до конца года