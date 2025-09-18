Зеленський запросив Катар на саміт у Нью-Йорку щодо повернення викрадених дітей
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський подякував Еміру Катару за допомогу у поверненні українських дітей. Він запросив Катар до участі у спільному саміті з Канадою в Нью-Йорку, присвяченому цій темі.
Президент України Володимир Зеленський провів переговори з Еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. він подякував за допомогу у поверненні українських дітей та запросив Катар до участі у спільному саміті з Канадою в Нью-Йорку, пише УНН із посиланням на допис Президента у Telegram.
Говорив з Еміром Держави Катар шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Подякував за допомогу в поверненні українських дітей, яких викрала росія. Дуже цінуємо цю солідарність і таку щиру увагу до наших дітей
Він також додав, що запросив Катар взяти участь у саміті, присвяченому поверненню українських дітей, який пройде спільно із представниками Канади в Нью-Йорку.
Він буде присвячений цій важливій темі – нашим дітям і зусиллям для їхнього повернення. Для нас важливо, щоб Катар був представлений
