Зеленський запросив Катар на саміт у Нью-Йорку щодо повернення викрадених дітей

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з Еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. він подякував за допомогу у поверненні українських дітей та запросив Катар до участі у спільному саміті з Канадою в Нью-Йорку, пише УНН із посиланням на допис Президента у Telegram.

Говорив з Еміром Держави Катар шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Подякував за допомогу в поверненні українських дітей, яких викрала росія. Дуже цінуємо цю солідарність і таку щиру увагу до наших дітей - йдеться у дописі.

Він також додав, що запросив Катар взяти участь у саміті, присвяченому поверненню українських дітей, який пройде спільно із представниками Канади в Нью-Йорку.

Він буде присвячений цій важливій темі – нашим дітям і зусиллям для їхнього повернення. Для нас важливо, щоб Катар був представлений - підкреслив Президент.

