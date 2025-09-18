Зеленський запросив Катар на саміт у Нью-Йорку щодо повернення викрадених дітей

$41.190.02
12:49 • 11675 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 21856 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 31225 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:29 • 20757 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
18 вересня, 08:50 • 18973 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 28746 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
18 вересня, 06:08 • 15664 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 47777 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 44291 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 33553 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Популярнi новини
У рф заявили про атаку дронів на завод "Газпрома" у Башкортостані: виникла пожежаVideo18 вересня, 08:55 • 7342 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронтPhoto18 вересня, 08:58 • 27625 перегляди
10-річний хлопчик понад рік доглядав двох братів з генетичним захворюванням: прокуратура ініціювала розслідування щодо соцслужб18 вересня, 09:16 • 14879 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?11:39 • 19348 перегляди
Коломойському не повернуть паспорт України: Верховний Суд поставив крапку у справі15:35 • 6772 перегляди
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту18 вересня, 05:59 • 25837 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17 вересня, 18:36 • 25308 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17 вересня, 17:52 • 25522 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17 вересня, 17:24 • 23986 перегляди
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 53238 перегляди
Зеленський запросив Катар на саміт у Нью-Йорку щодо повернення викрадених дітей

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Президент України Володимир Зеленський подякував Еміру Катару за допомогу у поверненні українських дітей. Він запросив Катар до участі у спільному саміті з Канадою в Нью-Йорку, присвяченому цій темі.

Зеленський запросив Катар на саміт у Нью-Йорку щодо повернення викрадених дітей

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з Еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. він подякував за допомогу у поверненні українських дітей та запросив Катар до участі у спільному саміті з Канадою в Нью-Йорку, пише УНН із посиланням на допис Президента у Telegram.

Говорив з Еміром Держави Катар шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Подякував за допомогу в поверненні українських дітей, яких викрала росія. Дуже цінуємо цю солідарність і таку щиру увагу до наших дітей 

- йдеться у дописі.

Він також додав, що запросив Катар взяти участь у саміті, присвяченому поверненню українських дітей, який пройде спільно із представниками Канади в Нью-Йорку.

Він буде присвячений цій важливій темі – нашим дітям і зусиллям для їхнього повернення. Для нас важливо, щоб Катар був представлений 

- підкреслив Президент.

Україна може змусити рф до миру: Зеленський озвучив, що для цього треба18.09.25, 16:07 • 2190 переглядiв

Альона Уткіна

Політика
Нью-Йорк
Канада
Катар
Володимир Зеленський