Зеленский пригласил Катар на саммит в Нью-Йорке по возвращению похищенных детей

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с Эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Он поблагодарил за помощь в возвращении украинских детей и пригласил Катар к участию в совместном саммите с Канадой в Нью-Йорке, пишет УНН со ссылкой на сообщение Президента в Telegram.

Говорил с Эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Поблагодарил за помощь в возвращении украинских детей, которых похитила россия. Очень ценим эту солидарность и такое искреннее внимание к нашим детям - говорится в сообщении.

Он также добавил, что пригласил Катар принять участие в саммите, посвященном возвращению украинских детей, который пройдет совместно с представителями Канады в Нью-Йорке.

Он будет посвящен этой важной теме – нашим детям и усилиям по их возвращению. Для нас важно, чтобы Катар был представлен - подчеркнул Президент.

