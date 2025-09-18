Зеленский пригласил Катар на саммит в Нью-Йорке по возвращению похищенных детей
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Эмира Катара за помощь в возвращении украинских детей. Он пригласил Катар к участию в совместном саммите с Канадой в Нью-Йорке, посвященном этой теме.
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с Эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Он поблагодарил за помощь в возвращении украинских детей и пригласил Катар к участию в совместном саммите с Канадой в Нью-Йорке, пишет УНН со ссылкой на сообщение Президента в Telegram.
Говорил с Эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Поблагодарил за помощь в возвращении украинских детей, которых похитила россия. Очень ценим эту солидарность и такое искреннее внимание к нашим детям
Он также добавил, что пригласил Катар принять участие в саммите, посвященном возвращению украинских детей, который пройдет совместно с представителями Канады в Нью-Йорке.
Он будет посвящен этой важной теме – нашим детям и усилиям по их возвращению. Для нас важно, чтобы Катар был представлен
Украина может принудить рф к миру: Зеленский озвучил, что для этого нужно18.09.25, 16:07 • 2194 просмотра