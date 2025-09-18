$41.190.02
12:49 • 11747 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 22072 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 31486 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
18 сентября, 09:29 • 20908 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
18 сентября, 08:50 • 19090 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 28868 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 06:08 • 15688 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 47863 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 44311 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 33558 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Зеленский пригласил Катар на саммит в Нью-Йорке по возвращению похищенных детей

Киев • УНН

 • 122 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Эмира Катара за помощь в возвращении украинских детей. Он пригласил Катар к участию в совместном саммите с Канадой в Нью-Йорке, посвященном этой теме.

Зеленский пригласил Катар на саммит в Нью-Йорке по возвращению похищенных детей

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с Эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Он поблагодарил за помощь в возвращении украинских детей и пригласил Катар к участию в совместном саммите с Канадой в Нью-Йорке, пишет УНН со ссылкой на сообщение Президента в Telegram.

Говорил с Эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Поблагодарил за помощь в возвращении украинских детей, которых похитила россия. Очень ценим эту солидарность и такое искреннее внимание к нашим детям 

- говорится в сообщении.

Он также добавил, что пригласил Катар принять участие в саммите, посвященном возвращению украинских детей, который пройдет совместно с представителями Канады в Нью-Йорке.

Он будет посвящен этой важной теме – нашим детям и усилиям по их возвращению. Для нас важно, чтобы Катар был представлен 

- подчеркнул Президент.

Украина может принудить рф к миру: Зеленский озвучил, что для этого нужно18.09.25, 16:07 • 2194 просмотра

Алена Уткина

Политика
Нью-Йорк
Канада
Катар
Владимир Зеленский