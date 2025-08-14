Зеленський залишив Даунінг-стріт після переговорів зі Стармером - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський залишив резиденцію британського прем'єра у Лондоні після переговорів з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

"Президент України Володимир Зеленський залишає Даунінг-стріт після переговорів з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером", - ідеться у повідомленні.

Вони, як вказано, провели зустріч щодо війни в Україні.

Доповнення

Стармер прийняв Зеленського на Даунінг-стріт, на тлі того, як Європа готується до особистих переговорів Дональда Трампа з володимиром путіним у п'ятницю.

Зеленський прибув на Даунінг-стріт для зустрічі зі Стармером

У четвер вранці, прибувши до Вестмінстера, Президент України та прем'єр-міністр Британії обійнялися та позували для камер перед будинком номер 10, потиснувши руки, а зібрані представники ЗМІ на Даунінг-стріт вигукували запитання. До його прибуття була розстелена червона доріжка, зазначає The Guardian.

Зустріч британського прем'єр-міністра із Зеленським відбулася після того, як він заявив, що Велика Британія готова "посилити тиск" на росію, якщо це буде необхідно.

Існує "реальний" шанс на припинення вогню, "коаліція охочих" готова до розгортання "сил забезпечення безпеки" - Стармер