12:24 • 5672 перегляди
Україна відзначає День Департаменту кібербезпеки СБУ: ключова битва триває" в цифрі"
11:02 • 10156 перегляди
Зеленський обговорив із президентом Литви підтримку енергетики та оборонну співпрацюPhotoVideo
10:05 • 10604 перегляди
росія може застосувати хімічну зброю масового ураження в Україні, якщо війна зайде в глухий кут - ЗМІ
Ексклюзив
25 січня, 08:49 • 12695 перегляди
Тиждень перезапуску майбутнього: астрологічний прогноз на 26 січня - 1 лютого 2026 року
24 січня, 18:16 • 24418 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43 • 42509 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Ексклюзив
24 січня, 10:00 • 34366 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
24 січня, 07:25 • 42163 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 39673 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 49776 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
Публікації
Ексклюзиви
Зеленський заявив, що міжнародна єдність має працювати на повний захист України та Європи

Київ • УНН

 • 126 перегляди

Президент Зеленський заявив, що Україна отримала безпрецедентну підтримку від країн Європи, Північної Америки та Азії. Він наголосив, що це єднання має бути максимально ефективним для усунення загроз.

Зеленський заявив, що міжнародна єдність має працювати на повний захист України та Європи

Україна отримала безпрецедентну підтримку від країн Європи, Північної Америки та Азії після 24 лютого, однак це єднання має бути максимально ефективним і спрямованим на реальне усунення загроз для всього європейського простору. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Зараз ми стараємося зробити все, щоб наших спільних дій вистачило для реального захисту України і, значить, Європи. Допомога Польщі для України після 24 лютого безпрецедентна за весь час історії наших народів. Литва – з нами, і теж на безпрецедентному рівні. Всі Балтійські держави – з нами. Північна Європа. Німеччина – один із найвагоміших захисників життя. Франція, Британія – з нами. Центральна Європа майже вся – з нами. Італія, Іспанія та Португалія, усі держави півдня Європи – з нами. Румунія та Молдова 

- наголосив Президент.

Також, Зеленський підкреслив, що нинішнє міжнародне єднання вже працює і є значно сильнішим, ніж будь-коли раніше.

У 1863 році повстанці навіть і мріяти не могли про таке єднання, а зараз це єднання працює. Євросоюз є і сильнішає щороку. Сполучені Штати, Канада, Японія – з нами 

- підкреслив він.

За його словами, "наш заклик – щоб це єднання було ефективним на сто відсотків.

Не наполовину, не на кілька місяців із року, не до наступних виборів у тій чи іншій країні Європи, а на сто відсотків ефективно. Не стільки, скільки не шкода. Не стільки, скільки можемо. А стільки, скільки спрацює. Так, щоб загрози Європі й кожному з наших народів просто більше не було 

- резюмував Глава держави.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війни росії, включаючи війну проти України, є наслідком байдужості провідних держав світу. Він наголосив, що історія карає тих, хто залишається осторонь.

Алла Кіосак

ПолітикаНовини Світу