Зеленський заявив, що міжнародна єдність має працювати на повний захист України та Європи

Україна отримала безпрецедентну підтримку від країн Європи, Північної Америки та Азії після 24 лютого, однак це єднання має бути максимально ефективним і спрямованим на реальне усунення загроз для всього європейського простору. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Зараз ми стараємося зробити все, щоб наших спільних дій вистачило для реального захисту України і, значить, Європи. Допомога Польщі для України після 24 лютого безпрецедентна за весь час історії наших народів. Литва – з нами, і теж на безпрецедентному рівні. Всі Балтійські держави – з нами. Північна Європа. Німеччина – один із найвагоміших захисників життя. Франція, Британія – з нами. Центральна Європа майже вся – з нами. Італія, Іспанія та Португалія, усі держави півдня Європи – з нами. Румунія та Молдова - наголосив Президент.

Також, Зеленський підкреслив, що нинішнє міжнародне єднання вже працює і є значно сильнішим, ніж будь-коли раніше.

У 1863 році повстанці навіть і мріяти не могли про таке єднання, а зараз це єднання працює. Євросоюз є і сильнішає щороку. Сполучені Штати, Канада, Японія – з нами - підкреслив він.

За його словами, "наш заклик – щоб це єднання було ефективним на сто відсотків.

Не наполовину, не на кілька місяців із року, не до наступних виборів у тій чи іншій країні Європи, а на сто відсотків ефективно. Не стільки, скільки не шкода. Не стільки, скільки можемо. А стільки, скільки спрацює. Так, щоб загрози Європі й кожному з наших народів просто більше не було - резюмував Глава держави.

