12:24 • 5700 просмотра
Украина отмечает День Департамента кибербезопасности СБУ: ключевая битва продолжается "в цифре"
11:02 • 10191 просмотра
Зеленский обсудил с президентом Литвы поддержку энергетики и оборонное сотрудничествоPhotoVideo
10:05 • 10633 просмотра
россия может применить химическое оружие массового поражения в Украине, если война зайдет в тупик – СМИ
Эксклюзив
25 января, 08:49 • 12725 просмотра
Неделя перезапуска будущего: астрологический прогноз на 26 января - 1 февраля 2026 года
24 января, 18:16 • 24450 просмотра
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
24 января, 16:43 • 42530 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Эксклюзив
24 января, 10:00 • 34373 просмотра
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
24 января, 07:25 • 42169 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 39681 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 49788 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
публикации
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Зеленский заявил, что международное единство должно работать на полную защиту Украины и Европы

Киев • УНН

 • 166 просмотра

Президент Зеленский заявил, что Украина получила беспрецедентную поддержку от стран Европы, Северной Америки и Азии. Он подчеркнул, что это единение должно быть максимально эффективным для устранения угроз.

Зеленский заявил, что международное единство должно работать на полную защиту Украины и Европы

Украина получила беспрецедентную поддержку от стран Европы, Северной Америки и Азии после 24 февраля, однако это единение должно быть максимально эффективным и направленным на реальное устранение угроз для всего европейского пространства. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Сейчас мы стараемся сделать все, чтобы наших совместных действий хватило для реальной защиты Украины и, значит, Европы. Помощь Польши для Украины после 24 февраля беспрецедентна за все время истории наших народов. Литва – с нами, и тоже на беспрецедентном уровне. Все Балтийские государства – с нами. Северная Европа. Германия – один из самых весомых защитников жизни. Франция, Британия – с нами. Центральная Европа почти вся – с нами. Италия, Испания и Португалия, все государства юга Европы – с нами. Румыния и Молдова 

- подчеркнул Президент.

Также Зеленский подчеркнул, что нынешнее международное единение уже работает и значительно сильнее, чем когда-либо ранее.

В 1863 году повстанцы даже и мечтать не могли о таком единении, а сейчас это единение работает. Евросоюз есть и крепнет с каждым годом. Соединенные Штаты, Канада, Япония – с нами 

- подчеркнул он.

По его словам, "наш призыв – чтобы это единение было эффективным на сто процентов.

Не наполовину, не на несколько месяцев из года, не до следующих выборов в той или иной стране Европы, а на сто процентов эффективно. Не столько, сколько не жалко. Не столько, сколько можем. А столько, сколько сработает. Так, чтобы угрозы Европе и каждому из наших народов просто больше не было 

- резюмировал Глава государства.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что войны россии, включая войну против Украины, являются следствием безразличия ведущих государств мира. Он подчеркнул, что история наказывает тех, кто остается в стороне.

Алла Киосак

