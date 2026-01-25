Зеленский заявил, что международное единство должно работать на полную защиту Украины и Европы

Украина получила беспрецедентную поддержку от стран Европы, Северной Америки и Азии после 24 февраля, однако это единение должно быть максимально эффективным и направленным на реальное устранение угроз для всего европейского пространства. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Сейчас мы стараемся сделать все, чтобы наших совместных действий хватило для реальной защиты Украины и, значит, Европы. Помощь Польши для Украины после 24 февраля беспрецедентна за все время истории наших народов. Литва – с нами, и тоже на беспрецедентном уровне. Все Балтийские государства – с нами. Северная Европа. Германия – один из самых весомых защитников жизни. Франция, Британия – с нами. Центральная Европа почти вся – с нами. Италия, Испания и Португалия, все государства юга Европы – с нами. Румыния и Молдова - подчеркнул Президент.

Также Зеленский подчеркнул, что нынешнее международное единение уже работает и значительно сильнее, чем когда-либо ранее.

В 1863 году повстанцы даже и мечтать не могли о таком единении, а сейчас это единение работает. Евросоюз есть и крепнет с каждым годом. Соединенные Штаты, Канада, Япония – с нами - подчеркнул он.

По его словам, "наш призыв – чтобы это единение было эффективным на сто процентов.

Не наполовину, не на несколько месяцев из года, не до следующих выборов в той или иной стране Европы, а на сто процентов эффективно. Не столько, сколько не жалко. Не столько, сколько можем. А столько, сколько сработает. Так, чтобы угрозы Европе и каждому из наших народов просто больше не было - резюмировал Глава государства.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что войны россии, включая войну против Украины, являются следствием безразличия ведущих государств мира. Он подчеркнул, что история наказывает тех, кто остается в стороне.