Зеленський вшанував пам’ять загиблих унаслідок удару рф по житловому будинку у Києві і закликав до посилення санкцій
Київ • УНН
Президент Зеленський вшанував пам'ять 22 загиблих, включаючи чотирьох дітей, від ракетного удару рф по житловому будинку в Києві. Він закликав світ посилити санкції проти росії за цей обстріл.
Президент України Володимир Зеленський вшанував пам’ять загиблих на місці влучання російської балістичної ракети в житловий будинок у Києві, унаслідок якого загинули 22 людини, серед них четверо дітей, наймолодшій із яких не було й трьох років. Про це він повідомив у Telegram, пише УНН.
Мої співчуття рідним та близьким. Усім постраждалим і родинам, які втратили рідних унаслідок російського обстрілу, найближчим часом нададуть необхідну допомогу з житлом, відповідні програми вже діють
Зеленський наголосив, що цей обстріл став демонстративною відповіддю росії на намагання світу закінчити війну.
Цей обстріл - демонстративна російська відповідь на намагання світу закінчити цю війну. Вбивство дітей і руйнування замість дипломатії та миру. І на таку відповідь має бути реакція світу: ще більше санкцій, ще більше можливостей для України говорити мовою сили - єдиною, яку розуміє росія. Дякую всім партнерам, які нам у цьому допомагають
Президент подякував міжнародним партнерам, які допомагають Україні.
Нагадаємо
28 серпня росія завдала масованого комбінованого удару по Києву, застосувавши дрони-камікадзе, крилаті та балістичні ракети, а також "Кинджали" й хибні цілі. Місцева влада повідомила про наслідки атаки на понад 20 локаціях в Дарницькому, Дніпровському, Соломʼянському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах.
