Зеленський вшанував пам’ять загиблих унаслідок удару рф по житловому будинку у Києві і закликав до посилення санкцій

$41.260.06
48.130.25
ukenru
Ексклюзив
14:32 • 20551 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 94232 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 90948 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 08:48 • 56482 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38 • 69592 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
29 серпня, 06:25 • 48740 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 92486 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 71462 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 67755 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 162077 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
0м/с
37%
750мм
Популярнi новини
Понад 60 українських військовополонених ідентифіковано в колонії у чечні: що відомо про їхню долю29 серпня, 10:52 • 46435 перегляди
Генштаб про передані вагнерівцями фалангів пальців українських бійців: йдуть перемовні процеси 29 серпня, 11:34 • 48368 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 80708 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 76447 перегляди
Єрмак зустрівся з Віткоффом: стали відомі деталі14:23 • 54283 перегляди
Публікації
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 77634 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 81939 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 94269 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 90981 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo29 серпня, 05:00 • 92509 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Кая Каллас
Сергій Кислиця
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Державний кордон України
Туреччина
Реклама
УНН Lite
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto13:11 • 28303 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 165750 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 194012 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 194802 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 180686 перегляди
Актуальне
The Guardian
Мі-8
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

Зеленський вшанував пам’ять загиблих унаслідок удару рф по житловому будинку у Києві і закликав до посилення санкцій

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Президент Зеленський вшанував пам'ять 22 загиблих, включаючи чотирьох дітей, від ракетного удару рф по житловому будинку в Києві. Він закликав світ посилити санкції проти росії за цей обстріл.

Зеленський вшанував пам’ять загиблих унаслідок удару рф по житловому будинку у Києві і закликав до посилення санкцій

Президент України Володимир Зеленський вшанував пам’ять загиблих на місці влучання російської балістичної ракети в житловий будинок у Києві, унаслідок якого загинули 22 людини, серед них четверо дітей, наймолодшій із яких не було й трьох років. Про це він повідомив у Telegram, пише УНН.

Мої співчуття рідним та близьким. Усім постраждалим і родинам, які втратили рідних унаслідок російського обстрілу, найближчим часом нададуть необхідну допомогу з житлом, відповідні програми вже діють

- зазначив Президент.

Зеленський наголосив, що цей обстріл став демонстративною відповіддю росії на намагання світу закінчити війну.

Цей обстріл - демонстративна російська відповідь на намагання світу закінчити цю війну. Вбивство дітей і руйнування замість дипломатії та миру. І на таку відповідь має бути реакція світу: ще більше санкцій, ще більше можливостей для України говорити мовою сили - єдиною, яку розуміє росія. Дякую всім партнерам, які нам у цьому допомагають

- заявив він.

Президент подякував міжнародним партнерам, які допомагають Україні.

Нагадаємо

28 серпня росія завдала масованого комбінованого удару по Києву, застосувавши дрони-камікадзе, крилаті та балістичні ракети, а також "Кинджали" й хибні цілі. Місцева влада повідомила про наслідки атаки на понад 20 локаціях в Дарницькому, Дніпровському, Соломʼянському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах.

Угорщина не підтримала заяву ЄС, яка засуджувала масований удар рф по Києву 28 серпня 29.08.25, 20:46 • 1280 переглядiв

Ольга Розгон

Війна в УкраїніПолітика
Володимир Зеленський
Україна
Київ