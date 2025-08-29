Зеленский почтил память погибших в результате удара РФ по жилому дому в Киеве и призвал к усилению санкций
Киев • УНН
Президент Зеленский почтил память 22 погибших, включая четырех детей, от ракетного удара РФ по жилому дому в Киеве. Он призвал мир усилить санкции против России за этот обстрел.
Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших на месте попадания российской баллистической ракеты в жилой дом в Киеве, в результате которого погибли 22 человека, среди них четверо детей, самой младшей из которых не было и трех лет. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.
Мои соболезнования родным и близким. Всем пострадавшим и семьям, потерявшим родных в результате российского обстрела, в ближайшее время будет оказана необходимая помощь с жильем, соответствующие программы уже действуют
Зеленский подчеркнул, что этот обстрел стал демонстративным ответом России на попытки мира закончить войну.
Этот обстрел - демонстративный российский ответ на попытки мира закончить эту войну. Убийство детей и разрушение вместо дипломатии и мира. И на такой ответ должна быть реакция мира: еще больше санкций, еще больше возможностей для Украины говорить на языке силы - единственном, который понимает Россия. Спасибо всем партнерам, которые нам в этом помогают
Президент поблагодарил международных партнеров, которые помогают Украине.
Напомним
28 августа Россия нанесла массированный комбинированный удар по Киеву, применив дроны-камикадзе, крылатые и баллистические ракеты, а также "Кинжалы" и ложные цели. Местные власти сообщили о последствиях атаки на более чем 20 локациях в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах.
Венгрия не поддержала заявление ЕС, осуждающее массированный удар рф по Киеву 28 августа29.08.25, 20:46 • 1250 просмотров