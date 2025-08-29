Зеленский почтил память погибших в результате удара РФ по жилому дому в Киеве и призвал к усилению санкций

$41.260.06
48.130.25
ukenru
Эксклюзив
14:32 • 20340 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 93255 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 90116 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 08:48 • 56042 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
29 августа, 06:38 • 69209 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
29 августа, 06:25 • 48554 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00 • 91983 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 71408 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 67710 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 162045 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
0м/с
37%
750мм
Популярные новости
Более 60 украинских военнопленных идентифицированы в колонии в чечне: что известно об их судьбе29 августа, 10:52 • 46435 просмотра
Генштаб о переданных вагнеровцами фалангах пальцев украинских бойцов: идут переговорные процессы29 августа, 11:34 • 48368 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 80708 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 76448 просмотра
Ермак встретился с Виткоффом: стали известны детали14:23 • 54283 просмотра
публикации
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 76885 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 81169 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28 • 93299 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 90154 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto29 августа, 05:00 • 92007 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Кайя Каллас
Сергей Кислыця
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Государственная граница Украины
Турция
Реклама
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto13:11 • 28042 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 165504 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 193792 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 194585 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 180491 просмотра
Актуальное
Хранитель
Ми-8
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

Зеленский почтил память погибших в результате удара РФ по жилому дому в Киеве и призвал к усилению санкций

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Президент Зеленский почтил память 22 погибших, включая четырех детей, от ракетного удара РФ по жилому дому в Киеве. Он призвал мир усилить санкции против России за этот обстрел.

Зеленский почтил память погибших в результате удара РФ по жилому дому в Киеве и призвал к усилению санкций

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших на месте попадания российской баллистической ракеты в жилой дом в Киеве, в результате которого погибли 22 человека, среди них четверо детей, самой младшей из которых не было и трех лет. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.

Мои соболезнования родным и близким. Всем пострадавшим и семьям, потерявшим родных в результате российского обстрела, в ближайшее время будет оказана необходимая помощь с жильем, соответствующие программы уже действуют

- отметил Президент.

Зеленский подчеркнул, что этот обстрел стал демонстративным ответом России на попытки мира закончить войну.

Этот обстрел - демонстративный российский ответ на попытки мира закончить эту войну. Убийство детей и разрушение вместо дипломатии и мира. И на такой ответ должна быть реакция мира: еще больше санкций, еще больше возможностей для Украины говорить на языке силы - единственном, который понимает Россия. Спасибо всем партнерам, которые нам в этом помогают

- заявил он.

Президент поблагодарил международных партнеров, которые помогают Украине.

Напомним

28 августа Россия нанесла массированный комбинированный удар по Киеву, применив дроны-камикадзе, крылатые и баллистические ракеты, а также "Кинжалы" и ложные цели. Местные власти сообщили о последствиях атаки на более чем 20 локациях в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах.

Венгрия не поддержала заявление ЕС, осуждающее массированный удар рф по Киеву 28 августа29.08.25, 20:46 • 1250 просмотров

Ольга Розгон

Война в УкраинеПолитика
Владимир Зеленский
Украина
Киев