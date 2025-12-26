Зеленський увів до складу Ставки заступника секретаря РНБО Острянського
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський підписав указ № 987/2025 від 25 грудня про включення першого заступника секретаря РНБО Євгена Острянського до складу Ставки Верховного головнокомандувача. Острянський, генерал-майор, відповідає за координацію питань сектору безпеки і оборони та підготовку засідань Ставки.
Деталі
Відповідно до статті 8 Закону України "Про оборону України", на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України постановляю:
На часткову зміну статті 2 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 72/2022 "Про утворення Ставки Верховного Головнокомандувача" (зі наступними змінами) увести до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача Острянського Євгенія Вікторовича — першого заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України
Довідково
Євгеній Острянський – перший заступник секретаря РНБО України, генерал-майор. Народився у 1971 році. Має військову освіту: Одеське вище військове об'єднане училище (1993), Національна академія оборони України (2001), Національний університет оборони України (2012).
Пройшов службу від командира взводу до керівних посад у Генштабі ЗСУ, зокрема очолював Головне управління оборонного планування. У травні-жовтні 2025 року був заступником начальника Генштабу ЗСУ. 15 жовтня 2025 року указом президента його призначили першим заступником секретаря РНБО. У РНБО відповідає за координацію питань сектору безпеки і оборони та підготовку засідань Ставки.
1 жовтня присвоїв звання генерал-майора заступнику начальника Генштабу ЗСУ бригадному генералу Євгенію Острянському.
