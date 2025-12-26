$41.930.22
09:23
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
08:30
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
08:22
Російські атаки залишили без світла жителів у 5 областях, графіки відключень майже у всіх регіонах - Міненерго
Ексклюзив
08:10
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
06:47
"Багато може вирішитися до нового року": Зеленський анонсував можливу зустріч з Трампом найближчим часом
05:31
"Вакцинація - це про безпеку": у МОЗ розповіли про можливу реакцію організму на щеплення
25 грудня, 16:14
Різдвяні домовленості і вітання для Трампа: Зеленський обговорив гарні ідеї для миру з Віткоффом та Кушнером
Ексклюзив
25 грудня, 10:58
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Ексклюзив
25 грудня, 09:42
Плюсова температура вдень і слабкі морози вночі: якої погоди чекати українцям на Новий рікPhoto
25 грудня, 09:37
СБУ "привітала" росіян з Різдвом: уражено нафтові резервуари в порту темрюк і газопереробний завод в оренбурзіPhotoVideo
Зеленський увів до складу Ставки заступника секретаря РНБО Острянського

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Президент Володимир Зеленський підписав указ № 987/2025 від 25 грудня про включення першого заступника секретаря РНБО Євгена Острянського до складу Ставки Верховного головнокомандувача. Острянський, генерал-майор, відповідає за координацію питань сектору безпеки і оборони та підготовку засідань Ставки.

Зеленський увів до складу Ставки заступника секретаря РНБО Острянського

Президент Володимир Зеленський підписав указ про включення першого заступника секретаря РНБО Євгена Острянського до складу Ставки Верховного головнокомандувача. Про це йдеться в указі № 987/2025 від 25 грудня, пише УНН.

Деталі

Відповідно до статті 8 Закону України "Про оборону України", на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України постановляю:

На часткову зміну статті 2 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 72/2022 "Про утворення Ставки Верховного Головнокомандувача" (зі наступними змінами) увести до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача Острянського Євгенія Вікторовича — першого заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

Довідково

Євгеній Острянський – перший заступник секретаря РНБО України, генерал-майор. Народився у 1971 році. Має військову освіту: Одеське вище військове об'єднане училище (1993), Національна академія оборони України (2001), Національний університет оборони України (2012).

Пройшов службу від командира взводу до керівних посад у Генштабі ЗСУ, зокрема очолював Головне управління оборонного планування. У травні-жовтні 2025 року був заступником начальника Генштабу ЗСУ. 15 жовтня 2025 року указом президента його призначили першим заступником секретаря РНБО. У РНБО відповідає за координацію питань сектору безпеки і оборони та підготовку засідань Ставки.

1 жовтня присвоїв звання генерал-майора заступнику начальника Генштабу ЗСУ бригадному генералу Євгенію Острянському.

Відповідь на ескалацію та "чистка" в ППО: Зеленський провів Ставку щодо посилення Одещини та ударів у тил ворога22.12.25, 17:58 • 3845 переглядiв

Ольга Розгон

