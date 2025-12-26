$41.930.22
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской части
Эксклюзив
08:30 • 7932 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
08:22 • 4984 просмотра
Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
Эксклюзив
08:10 • 10918 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
06:47 • 10790 просмотра
"Многое может решиться до нового года": Зеленский анонсировал возможную встречу с Трампом в ближайшее время
05:31 • 13040 просмотра
"Вакцинация - это о безопасности": в Минздраве рассказали о возможной реакции организма на прививку
25 декабря, 16:14 • 22436 просмотра
Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 72719 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 09:42 • 70265 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый год
25 декабря, 09:37 • 85483 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбурге
Зеленский ввел в состав Ставки заместителя секретаря СНБО Острянского

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Президент Владимир Зеленский подписал указ № 987/2025 от 25 декабря о включении первого заместителя секретаря СНБО Евгения Острянского в состав Ставки Верховного главнокомандующего. Острянский, генерал-майор, отвечает за координацию вопросов сектора безопасности и обороны и подготовку заседаний Ставки.

Зеленский ввел в состав Ставки заместителя секретаря СНБО Острянского

Президент Владимир Зеленский подписал указ о включении первого заместителя секретаря СНБО Евгения Острянского в состав Ставки Верховного главнокомандующего. Об этом говорится в указе № 987/2025 от 25 декабря, пишет УНН.

Детали

В соответствии со статьей 8 Закона Украины "Об обороне Украины", на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины постановляю:

В частичное изменение статьи 2 Указа Президента Украины от 24 февраля 2022 года № 72/2022 "Об образовании Ставки Верховного Главнокомандующего" (с последующими изменениями) ввести в персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего Острянского Евгения Викторовича — первого заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины

Справка

Евгений Острянский – первый заместитель секретаря СНБО Украины, генерал-майор. Родился в 1971 году. Имеет военное образование: Одесское высшее военное объединенное училище (1993), Национальная академия обороны Украины (2001), Национальный университет обороны Украины (2012).

Прошел службу от командира взвода до руководящих должностей в Генштабе ВСУ, в частности возглавлял Главное управление оборонного планирования. В мае-октябре 2025 года был заместителем начальника Генштаба ВСУ. 15 октября 2025 года указом президента его назначили первым заместителем секретаря СНБО. В СНБО отвечает за координацию вопросов сектора безопасности и обороны и подготовку заседаний Ставки.

1 октября присвоил звание генерал-майора заместителю начальника Генштаба ВСУ бригадному генералу Евгению Острянскому.

Ответ на эскалацию и "чистка" в ПВО: Зеленский провел Ставку по усилению Одесской области и ударам в тыл врага22.12.25, 17:58 • 3845 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоПолитика
Военное положение
Война в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Владимир Зеленский
Украина