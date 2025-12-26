Зеленский ввел в состав Ставки заместителя секретаря СНБО Острянского
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский подписал указ № 987/2025 от 25 декабря о включении первого заместителя секретаря СНБО Евгения Острянского в состав Ставки Верховного главнокомандующего. Острянский, генерал-майор, отвечает за координацию вопросов сектора безопасности и обороны и подготовку заседаний Ставки.
Детали
В соответствии со статьей 8 Закона Украины "Об обороне Украины", на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины постановляю:
В частичное изменение статьи 2 Указа Президента Украины от 24 февраля 2022 года № 72/2022 "Об образовании Ставки Верховного Главнокомандующего" (с последующими изменениями) ввести в персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего Острянского Евгения Викторовича — первого заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины
Справка
Евгений Острянский – первый заместитель секретаря СНБО Украины, генерал-майор. Родился в 1971 году. Имеет военное образование: Одесское высшее военное объединенное училище (1993), Национальная академия обороны Украины (2001), Национальный университет обороны Украины (2012).
Прошел службу от командира взвода до руководящих должностей в Генштабе ВСУ, в частности возглавлял Главное управление оборонного планирования. В мае-октябре 2025 года был заместителем начальника Генштаба ВСУ. 15 октября 2025 года указом президента его назначили первым заместителем секретаря СНБО. В СНБО отвечает за координацию вопросов сектора безопасности и обороны и подготовку заседаний Ставки.
1 октября присвоил звание генерал-майора заместителю начальника Генштаба ВСУ бригадному генералу Евгению Острянскому.
