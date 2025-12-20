Зеленський: Україна шукає часткове фінансування ЗСУ від партнерів для 800-тисячної армії
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не зможе самостійно профінансувати Збройні сили чисельністю 800 тисяч. Розглядається часткове фінансування армії за рахунок партнерів як гарантії безпеки.
Україна самостійно не зможе профінансувати Збройні сили чисельністю 800 тисяч, тому розглядається часткове фінансування за рахунок партнерів. Про це під час онлайн-спілкування з журналістами в суботу заявив Президент Володимир Зеленський, повідомляє УНН.
Деталі
За його словами, на фінансування "такої армії" не вистачить фінансового ресурсу.
Тому я цей діалог проводжу з лідерами. Тому що розглядаю часткове фінансування нашої армії за рахунок партнерів як гарантії безпеки для нас. Бо Збройні сили України – це передусім номер один гарантія безпеки
Він підкреслив, що Україні потрібен буде час, щоб "вирівняти" повоєнну економіку і фінансувати армію.
"А поки що потрібна допомога партнерів", - резюмував Зеленський.
Нагадаємо
