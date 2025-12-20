Зеленський: Україна шукає часткове фінансування ЗСУ від партнерів для 800-тисячної армії

$42.340.00
49.590.00
ukenru
17:28 • 5260 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
17:18 • 10622 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
17:00 • 12428 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
16:36 • 10263 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
14:15 • 13349 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
20 грудня, 11:29 • 22411 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
20 грудня, 10:44 • 26177 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
20 грудня, 09:25 • 24801 перегляди
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
20 грудня, 08:51 • 24118 перегляди
Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України
20 грудня, 07:13 • 19695 перегляди
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
2м/с
95%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Сирський провів зустріч з британською делегацією на чолі з Річардом Найтоном: обговорили ситуацію на фронті та потреби ЗСУPhoto20 грудня, 10:06 • 8582 перегляди
WSJ назвало п'ять потенційних перешкод для миру між росією та Україною13:37 • 19706 перегляди
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з БельгіїPhoto13:40 • 24075 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ15:32 • 11749 перегляди
Міст у Маяках на Одещині зазнав понад 5 ворожих уражень, проїзд неможливий - віцепрем'єр16:09 • 14301 перегляди
Публікації
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати18:00 • 4616 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити17:00 • 12428 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 82891 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 58332 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo19 грудня, 11:05 • 66377 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Луїш Монтенегру
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Одеса
Донецька область
Реклама
УНН Lite
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon19:10 • 116 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді18:35 • 984 перегляди
Міст у Маяках на Одещині зазнав понад 5 ворожих уражень, проїзд неможливий - віцепрем'єр16:09 • 14390 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ15:32 • 11835 перегляди
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з БельгіїPhoto13:40 • 24203 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Фільм
Су-27
FIFA (серія відеоігор)

Зеленський: Україна шукає часткове фінансування ЗСУ від партнерів для 800-тисячної армії

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не зможе самостійно профінансувати Збройні сили чисельністю 800 тисяч. Розглядається часткове фінансування армії за рахунок партнерів як гарантії безпеки.

Зеленський: Україна шукає часткове фінансування ЗСУ від партнерів для 800-тисячної армії

Україна самостійно не зможе профінансувати Збройні сили чисельністю 800 тисяч, тому розглядається часткове фінансування за рахунок партнерів. Про це під час онлайн-спілкування з журналістами в суботу заявив Президент Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, на фінансування "такої армії" не вистачить фінансового ресурсу.

Тому я цей діалог проводжу з лідерами. Тому що розглядаю часткове фінансування нашої армії за рахунок партнерів як гарантії безпеки для нас. Бо Збройні сили України – це передусім номер один гарантія безпеки

- сказав глава держави.

Він підкреслив, що Україні потрібен буде час, щоб "вирівняти" повоєнну економіку і фінансувати армію.

"А поки що потрібна допомога партнерів", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив про дефіцит ракет до деяких систем ППО. Партнери почали притримувати ракети, що може бути пов'язано із залякуванням західних країн з боку росії.

Зеленський повідомив про обговорення заміни командувача ПвК "Південь"20.12.25, 19:35 • 2324 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітика
Державний бюджет
Війна в Україні
Збройні сили України
Володимир Зеленський
Україна