Зеленский: Украина ищет частичное финансирование ВСУ от партнеров для 800-тысячной армии
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не сможет самостоятельно профинансировать Вооруженные силы численностью 800 тысяч. Рассматривается частичное финансирование армии за счет партнеров как гарантии безопасности.
Детали
По его словам, на финансирование "такой армии" не хватит финансового ресурса.
Поэтому я этот диалог провожу с лидерами. Потому что рассматриваю частичное финансирование нашей армии за счет партнеров как гарантии безопасности для нас. Ведь Вооруженные силы Украины – это прежде всего номер один гарантия безопасности
Он подчеркнул, что Украине потребуется время, чтобы "выровнять" послевоенную экономику и финансировать армию.
"А пока нужна помощь партнеров", - резюмировал Зеленский.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о дефиците ракет к некоторым системам ПВО. Партнеры начали придерживать ракеты, что может быть связано с запугиванием западных стран со стороны России.
