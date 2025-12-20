Зеленский: Украина ищет частичное финансирование ВСУ от партнеров для 800-тысячной армии

$42.340.00
49.590.00
ukenru
17:28 • 5622 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
17:18 • 11126 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
17:00 • 13004 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
16:36 • 10652 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов РФ по Одесской области
14:15 • 13667 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29 • 22578 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
20 декабря, 10:44 • 26359 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
20 декабря, 09:25 • 24841 просмотра
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
20 декабря, 08:51 • 24162 просмотра
Отключение света 20 декабря: россияне обесточили потребителей в четырех областях Украины
20 декабря, 07:13 • 19729 просмотра
Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
2м/с
95%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Сырский провел встречу с британской делегацией во главе с Ричардом Найтоном: обсудили ситуацию на фронте и потребности ВСУPhoto20 декабря, 10:06 • 9124 просмотра
WSJ назвала пять потенциальных препятствий для мира между россией и Украиной13:37 • 20004 просмотра
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto13:40 • 24582 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ15:32 • 12103 просмотра
Мост в Маяках Одесской области получил более 5 вражеских ударов, проезд невозможен - вице-премьер16:09 • 14676 просмотра
публикации
Переезд с домашними животными: что следует знать18:00 • 5080 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить17:00 • 13016 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 83111 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 58519 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 66571 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Луиш Монтенегру
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесская область
Одесса
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon19:10 • 266 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде18:35 • 1150 просмотра
Мост в Маяках Одесской области получил более 5 вражеских ударов, проезд невозможен - вице-премьер16:09 • 14718 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ15:32 • 12142 просмотра
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto13:40 • 24638 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Фильм
Сухой Су-27
FIFA (серия видеоигр)

Зеленский: Украина ищет частичное финансирование ВСУ от партнеров для 800-тысячной армии

Киев • УНН

 • 190 просмотра

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не сможет самостоятельно профинансировать Вооруженные силы численностью 800 тысяч. Рассматривается частичное финансирование армии за счет партнеров как гарантии безопасности.

Зеленский: Украина ищет частичное финансирование ВСУ от партнеров для 800-тысячной армии

Украина самостоятельно не сможет профинансировать Вооруженные силы численностью 800 тысяч, поэтому рассматривается частичное финансирование за счет партнеров. Об этом во время онлайн-общения с журналистами в субботу заявил Президент Владимир Зеленский, сообщает УНН.

Детали

По его словам, на финансирование "такой армии" не хватит финансового ресурса.

Поэтому я этот диалог провожу с лидерами. Потому что рассматриваю частичное финансирование нашей армии за счет партнеров как гарантии безопасности для нас. Ведь Вооруженные силы Украины – это прежде всего номер один гарантия безопасности

- сказал глава государства.

Он подчеркнул, что Украине потребуется время, чтобы "выровнять" послевоенную экономику и финансировать армию.

"А пока нужна помощь партнеров", - резюмировал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о дефиците ракет к некоторым системам ПВО. Партнеры начали придерживать ракеты, что может быть связано с запугиванием западных стран со стороны России.

Зеленский сообщил об обсуждении замены командующего воздушного командования "Юг"20.12.25, 19:35 • 2406 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаПолитика
Государственный бюджет
Война в Украине
Вооруженные силы Украины
Владимир Зеленский
Украина