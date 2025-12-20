Зеленский сообщил об обсуждении замены командующего ВК "Юг"
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об обсуждении замены командующего ВК "Юг" Дмитрия Карпенко. Это решение связано с необходимостью усиления ПВО и своевременного реагирования, особенно в Одесской области.
Подробности
"Безусловно, мы будем бороться за логистику каждого нашего региона, если честно, мы сейчас боремся за Одессу. Усиливаем ПВО. Усиливать будем, если честно, и командование. Я сегодня проговорил этот вопрос о замене командующего ВК "Юг" Карпенко. Думаю, найдут другую кандидатуру, потому что надо реагировать вовремя, быстро, как бы нам ни было трудно", - сказал Зеленский.
Напомним
По словам Президента, сейчас у Украины есть дефицит ракет к некоторым системам противовоздушной обороны, в частности партнеры "начали немного придерживать ракеты ПВО", и это может быть связано с запугиванием западных стран со стороны России.