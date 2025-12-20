Зеленский сообщил об обсуждении замены командующего ВК "Юг"

$42.340.00
49.590.00
17:28
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
17:18
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
17:00
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
16:36
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов РФ по Одесской области
14:15
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
20 декабря, 10:44
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
20 декабря, 09:25
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
20 декабря, 08:51
Отключение света 20 декабря: россияне обесточили потребителей в четырех областях Украины
20 декабря, 07:13
Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
Украина заинтересована в совместном производстве дронов и ракет с Польшей - Зеленский20 декабря, 07:40
россия разрывает военные договоры с 11 странами Европы, заключенные в 1992-2002 годах20 декабря, 07:58
WSJ назвала пять потенциальных препятствий для мира между россией и Украиной13:37
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto13:40
Мост в Маяках Одесской области получил более 5 вражеских ударов, проезд невозможен - вице-премьер16:09
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить17:00
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
19 декабря, 09:00
Мост в Маяках Одесской области получил более 5 вражеских ударов, проезд невозможен - вице-премьер16:09
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ15:32
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto13:40
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo19 декабря, 17:00
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44
Зеленский сообщил об обсуждении замены командующего ВК "Юг"

Киев

 • 10 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об обсуждении замены командующего ВК "Юг" Дмитрия Карпенко. Это решение связано с необходимостью усиления ПВО и своевременного реагирования, особенно в Одесской области.

Зеленский сообщил об обсуждении замены командующего ВК "Юг"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня поднял вопрос о замене командующего воздушного командования "Юг" Дмитрия Карпенко. Об этом Зеленский заявил журналистам, передает УНН.

Подробности

"Безусловно, мы будем бороться за логистику каждого нашего региона, если честно, мы сейчас боремся за Одессу. Усиливаем ПВО. Усиливать будем, если честно, и командование. Я сегодня проговорил этот вопрос о замене командующего ВК "Юг" Карпенко. Думаю, найдут другую кандидатуру, потому что надо реагировать вовремя, быстро, как бы нам ни было трудно", - сказал Зеленский.

Некоторые партнеры «придерживают» ракеты ПВО, несмотря на нужды Украины: Зеленский назвал причину20.12.25, 19:12 • 700 просмотров

Напомним

По словам Президента, сейчас у Украины есть дефицит ракет к некоторым системам противовоздушной обороны, в частности партнеры "начали немного придерживать ракеты ПВО", и это может быть связано с запугиванием западных стран со стороны России.

Павел Башинский

Война в Украине
российская пропаганда
Военное положение
Война в Украине
Владимир Зеленский
Украина
Одесса