17:28 • 2060 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
17:18 • 3892 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
17:00 • 6186 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
16:36 • 5180 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
14:15 • 11227 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
20 грудня, 11:29 • 20730 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
20 грудня, 10:44 • 24383 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
20 грудня, 09:25 • 24469 перегляди
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
20 грудня, 08:51 • 23813 перегляди
Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України
20 грудня, 07:13 • 19490 перегляди
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
Зеленський повідомив про обговорення заміни командувача ПвК "Південь"

Київ • УНН

 • 1162 перегляди

Президент України Володимир Зеленський повідомив про обговорення заміни командувача ПвК "Південь" Дмитра Карпенка. Це рішення пов'язане з необхідністю посилення ППО та своєчасного реагування, особливо в Одеській області.

Зеленський повідомив про обговорення заміни командувача ПвК "Південь"

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні порушив питання щодо заміни командувача повітряного командування "Південь" Дмитра Карпенка. Про це Зеленський заявив журналістам, передає УНН.

Деталі

"Безумовно, ми будемо боротись за логістику кожного нашого регіону, якщо чесно, ми зараз боремося за Одесу. Посилюємо ППО. Посилювати будемо, якщо чесно, і командування. Я сьогодні проговорив це питання щодо заміни командувача ПвК "Південь" Карпенка. Думаю, знайдуть іншу кандидатуру, тому що треба реагувати вчасно, швидко, як би нам не було важко", - сказав Зеленський.

Деякі партнери "притримують" ракети ППО попри потребу України: Зеленський назвав причину20.12.25, 19:12 • 1540 переглядiв

Нагадаємо

Зі слів Президента, наразі в України є дефіцит на ракети до деяких систем протиповітряної оборони, зокрема партнери "почали трішки притримувати ракети ППО", і це може бути пов’язане із залякуванням західних країн з боку росії.

Павло Башинський

Війна в Україні
російська пропаганда
Воєнний стан
Війна в Україні
Володимир Зеленський
Україна
Одеса