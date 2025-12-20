Зеленський повідомив про обговорення заміни командувача ПвК "Південь"
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський повідомив про обговорення заміни командувача ПвК "Південь" Дмитра Карпенка. Це рішення пов'язане з необхідністю посилення ППО та своєчасного реагування, особливо в Одеській області.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні порушив питання щодо заміни командувача повітряного командування "Південь" Дмитра Карпенка. Про це Зеленський заявив журналістам, передає УНН.
Деталі
"Безумовно, ми будемо боротись за логістику кожного нашого регіону, якщо чесно, ми зараз боремося за Одесу. Посилюємо ППО. Посилювати будемо, якщо чесно, і командування. Я сьогодні проговорив це питання щодо заміни командувача ПвК "Південь" Карпенка. Думаю, знайдуть іншу кандидатуру, тому що треба реагувати вчасно, швидко, як би нам не було важко", - сказав Зеленський.
Нагадаємо
Зі слів Президента, наразі в України є дефіцит на ракети до деяких систем протиповітряної оборони, зокрема партнери "почали трішки притримувати ракети ППО", і це може бути пов’язане із залякуванням західних країн з боку росії.