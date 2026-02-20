Зеленський розкрив ключову роль США у контролі припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час переговорів на військовому напрямку сторони досягли важливого розуміння щодо контролю можливого режиму припинення вогню, передає УНН.

На військовому напрямку, саме на військовій підгрупі, є конструктив. Всі три сторони визнали, що моніторинг припинення вогню будуть здійснювати передусім американці. Вони будуть головуючими в цьому напрямку – сказав Глава держави журналістам.

За його словами, це один із ключових результатів зустрічей переговорної групи з американськими партнерами та російською стороною.

Зеленський заявив про прогрес у військовій частині переговорів щодо моніторингу припинення вогню

Нагадаємо

Президент Зеленський повідомив про підготовку України до нового раунду переговорів у тристоронньому форматі за участю США та рф, який може відбутися до кінця лютого. Українські відповіді на складні питання вже готові, пріоритети для команди визначені.