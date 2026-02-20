Зеленський розкрив ключову роль США у контролі припинення вогню
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що сторони досягли розуміння щодо контролю припинення вогню. Моніторинг здійснюватимуть американці, які будуть головуючими.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час переговорів на військовому напрямку сторони досягли важливого розуміння щодо контролю можливого режиму припинення вогню, передає УНН.
На військовому напрямку, саме на військовій підгрупі, є конструктив. Всі три сторони визнали, що моніторинг припинення вогню будуть здійснювати передусім американці. Вони будуть головуючими в цьому напрямку
За його словами, це один із ключових результатів зустрічей переговорної групи з американськими партнерами та російською стороною.
Нагадаємо
Президент Зеленський повідомив про підготовку України до нового раунду переговорів у тристоронньому форматі за участю США та рф, який може відбутися до кінця лютого. Українські відповіді на складні питання вже готові, пріоритети для команди визначені.