Зеленський розкрив ключову роль США у контролі припинення вогню

14:46 • 576 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
13:29 • 3862 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
12:53 • 8028 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
12:27 • 10839 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
10:00 • 22175 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
09:43 • 11257 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
20 лютого, 07:56 • 18617 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 49228 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 81900 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37 • 51204 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Трамп доручив розсекретити урядові документи про позаземне життя та НЛО20 лютого, 06:27 • 29687 перегляди
Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС20 лютого, 06:37 • 32043 перегляди
США та Канада перехопили 5 російських літаків біля Аляски 19 лютого - NORAD20 лютого, 07:52 • 17262 перегляди
Трамп схоже насилу не засинав на інавгураційному засіданні Ради миру - ЗМІVideo20 лютого, 08:31 • 26556 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto11:49 • 13365 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість13:32 • 5336 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto11:49 • 13529 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
10:00 • 22167 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 53611 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 88675 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Сергій Лисак
Віталій Кім
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Полтавська область
Іран
Женева
УНН Lite
"Знайшла кохання на схилі літ" - Лілія Сандулеса таємно вийшла заміж вп'яте під час війни13:28 • 2788 перегляди
Трамп схоже насилу не засинав на інавгураційному засіданні Ради миру - ЗМІVideo20 лютого, 08:31 • 26737 перегляди
Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС20 лютого, 06:37 • 32217 перегляди
Трамп доручив розсекретити урядові документи про позаземне життя та НЛО20 лютого, 06:27 • 29852 перегляди
MELOVIN прокоментував чутки про зраду свого колишнього коханого19 лютого, 21:12 • 26642 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Опалення
Дипломатка

Зеленський розкрив ключову роль США у контролі припинення вогню

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Президент Зеленський заявив, що сторони досягли розуміння щодо контролю припинення вогню. Моніторинг здійснюватимуть американці, які будуть головуючими.

Зеленський розкрив ключову роль США у контролі припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час переговорів на військовому напрямку сторони досягли важливого розуміння щодо контролю можливого режиму припинення вогню, передає УНН.

На військовому напрямку, саме на військовій підгрупі, є конструктив. Всі три сторони визнали, що моніторинг припинення вогню будуть здійснювати передусім американці. Вони будуть головуючими в цьому напрямку 

– сказав Глава держави журналістам.

За його словами, це один із ключових результатів зустрічей переговорної групи з американськими партнерами та російською стороною.

Зеленський заявив про прогрес у військовій частині переговорів щодо моніторингу припинення вогню18.02.26, 12:47 • 3523 перегляди

Нагадаємо

Президент Зеленський повідомив про підготовку України до нового раунду переговорів у тристоронньому форматі за участю США та рф, який може відбутися до кінця лютого. Українські відповіді на складні питання вже готові, пріоритети для команди визначені.

Андрій Тимощенков

ПолітикаСвіт