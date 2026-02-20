$43.270.03
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
13:29 • 4214 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
12:53 • 8322 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
12:27 • 11032 просмотра
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
10:00 • 22502 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
09:43 • 11353 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
20 февраля, 07:56 • 18706 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Эксклюзив
19 февраля, 15:01 • 49282 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46 • 81948 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
19 февраля, 14:37 • 51244 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Зеленский раскрыл ключевую роль США в контроле прекращения огня

Киев • УНН

 • 322 просмотра

Президент Зеленский заявил, что стороны достигли понимания относительно контроля прекращения огня. Мониторинг будут осуществлять американцы, которые будут председательствующими.

Зеленский раскрыл ключевую роль США в контроле прекращения огня

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время переговоров на военном направлении стороны достигли важного понимания относительно контроля возможного режима прекращения огня, передает УНН.

На военном направлении, именно на военной подгруппе, есть конструктив. Все три стороны признали, что мониторинг прекращения огня будут осуществлять прежде всего американцы. Они будут председательствующими в этом направлении 

– сказал Глава государства журналистам.

По его словам, это один из ключевых результатов встреч переговорной группы с американскими партнерами и российской стороной.

Зеленский заявил о прогрессе в военной части переговоров по мониторингу прекращения огня18.02.26, 12:47 • 3526 просмотров

Напомним

Президент Зеленский сообщил о подготовке Украины к новому раунду переговоров в трехстороннем формате с участием США и РФ, который может состояться до конца февраля. Украинские ответы на сложные вопросы уже готовы, приоритеты для команды определены.

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира