Зеленский раскрыл ключевую роль США в контроле прекращения огня
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что стороны достигли понимания относительно контроля прекращения огня. Мониторинг будут осуществлять американцы, которые будут председательствующими.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время переговоров на военном направлении стороны достигли важного понимания относительно контроля возможного режима прекращения огня, передает УНН.
На военном направлении, именно на военной подгруппе, есть конструктив. Все три стороны признали, что мониторинг прекращения огня будут осуществлять прежде всего американцы. Они будут председательствующими в этом направлении
По его словам, это один из ключевых результатов встреч переговорной группы с американскими партнерами и российской стороной.
Напомним
Президент Зеленский сообщил о подготовке Украины к новому раунду переговоров в трехстороннем формате с участием США и РФ, который может состояться до конца февраля. Украинские ответы на сложные вопросы уже готовы, приоритеты для команды определены.