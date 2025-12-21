$42.340.00
Зеленський: рішення Європи про надання 90 мільярдів євро - фінансова гарантія безпеки для України

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Президент Зеленський заявив, що виділення Україні безвідсоткової позики у 90 мільярдів євро на два роки є реальною фінансовою гарантією безпеки. Кошти будуть надходити по 45 мільярдів євро щорічно протягом двох років та повертатимуться за рахунок російських активів.

Зеленський: рішення Європи про надання 90 мільярдів євро - фінансова гарантія безпеки для України

Виділення Україні безпроцентної позики у 90 мільярдів євро на два роки – реальна фінансова гарантія безпеки. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, пише УНН.

Деталі

"Завершуємо цей історичний тиждень для України, значний дипломатичний тиждень. Головне – ми забезпечили для України 90 мільярдів євро на два роки. Це ключовий результат грудня, багато в чому – важливий результат усього року", - заявив Зеленський.

Він зазначив, що важливо, що російські активи в Європі залишаються заблокованими.

"Україна буде отримувати мінімум по 45 мільярдів євро щорічно, протягом наступних двох років. І кошти ці можуть повертатись тільки за рахунок російських коштів: Росія повинна платити за свою війну. 90 мільярдів євро – це для всіх в Україні фінансова гарантія безпеки, цілком реальна. Дякую лідерам Європи: Антоніу Кошті, Урсулі фон дер Ляєн, усім лідерам держав, які нас підтримали", - сказав Зеленський у відеозверненні.

Нагадаємо

Єврорада вирішила виділити Україні 90 мільярдів євро фінансування на 2026-2027 роки. Кошти базуватимуться на запозиченнях ЄС без використання російських активів і без залучення Чехії, Угорщини та Словаччини.

Ольга Розгон

