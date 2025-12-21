Зеленський: рішення Європи про надання 90 мільярдів євро - фінансова гарантія безпеки для України

Президент Зеленський заявив, що виділення Україні безвідсоткової позики у 90 мільярдів євро на два роки є реальною фінансовою гарантією безпеки. Кошти будуть надходити по 45 мільярдів євро щорічно протягом двох років та повертатимуться за рахунок російських активів.