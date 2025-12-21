Зеленський: рішення Європи про надання 90 мільярдів євро - фінансова гарантія безпеки для України
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що виділення Україні безвідсоткової позики у 90 мільярдів євро на два роки є реальною фінансовою гарантією безпеки. Кошти будуть надходити по 45 мільярдів євро щорічно протягом двох років та повертатимуться за рахунок російських активів.
Деталі
"Завершуємо цей історичний тиждень для України, значний дипломатичний тиждень. Головне – ми забезпечили для України 90 мільярдів євро на два роки. Це ключовий результат грудня, багато в чому – важливий результат усього року", - заявив Зеленський.
Він зазначив, що важливо, що російські активи в Європі залишаються заблокованими.
"Україна буде отримувати мінімум по 45 мільярдів євро щорічно, протягом наступних двох років. І кошти ці можуть повертатись тільки за рахунок російських коштів: Росія повинна платити за свою війну. 90 мільярдів євро – це для всіх в Україні фінансова гарантія безпеки, цілком реальна. Дякую лідерам Європи: Антоніу Кошті, Урсулі фон дер Ляєн, усім лідерам держав, які нас підтримали", - сказав Зеленський у відеозверненні.
Нагадаємо
Єврорада вирішила виділити Україні 90 мільярдів євро фінансування на 2026-2027 роки. Кошти базуватимуться на запозиченнях ЄС без використання російських активів і без залучення Чехії, Угорщини та Словаччини.