Зеленский: решение Европы о предоставлении 90 миллиардов евро - финансовая гарантия безопасности для Украины
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что выделение Украине беспроцентного займа в 90 миллиардов евро на два года является реальной финансовой гарантией безопасности. Средства будут поступать по 45 миллиардов евро ежегодно в течение двух лет и возвращаться за счет российских активов.
Выделение Украине беспроцентного займа в 90 миллиардов евро на два года – реальная финансовая гарантия безопасности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, пишет УНН.
Подробности
"Завершаем эту историческую неделю для Украины, значительную дипломатическую неделю. Главное – мы обеспечили для Украины 90 миллиардов евро на два года. Это ключевой результат декабря, во многом – важный результат всего года", - заявил Зеленский.
Он отметил, что важно, что российские активы в Европе остаются заблокированными.
"Украина будет получать минимум по 45 миллиардов евро ежегодно, в течение следующих двух лет. И средства эти могут возвращаться только за счет российских средств: Россия должна платить за свою войну. 90 миллиардов евро – это для всех в Украине финансовая гарантия безопасности, вполне реальная. Спасибо лидерам Европы: Антониу Коште, Урсуле фон дер Ляйен, всем лидерам государств, которые нас поддержали", - сказал Зеленский в видеообращении.
Напомним
Евросовет решил выделить Украине 90 миллиардов евро финансирования на 2026-2027 годы. Средства будут базироваться на заимствованиях ЕС без использования российских активов и без привлечения Чехии, Венгрии и Словакии.