Эксклюзив
10545 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
21 декабря, 09:49
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
21 декабря, 09:21
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29
На россии снова "просел грунт": на этот раз вместе с магистральным газопроводом
20 декабря, 10:44
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
Зеленский: решение Европы о предоставлении 90 миллиардов евро - финансовая гарантия безопасности для Украины

Киев • УНН

 • 338 просмотра

Президент Зеленский заявил, что выделение Украине беспроцентного займа в 90 миллиардов евро на два года является реальной финансовой гарантией безопасности. Средства будут поступать по 45 миллиардов евро ежегодно в течение двух лет и возвращаться за счет российских активов.

Зеленский: решение Европы о предоставлении 90 миллиардов евро - финансовая гарантия безопасности для Украины

Выделение Украине беспроцентного займа в 90 миллиардов евро на два года – реальная финансовая гарантия безопасности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, пишет УНН.

Подробности

"Завершаем эту историческую неделю для Украины, значительную дипломатическую неделю. Главное – мы обеспечили для Украины 90 миллиардов евро на два года. Это ключевой результат декабря, во многом – важный результат всего года", - заявил Зеленский.

Он отметил, что важно, что российские активы в Европе остаются заблокированными.

"Украина будет получать минимум по 45 миллиардов евро ежегодно, в течение следующих двух лет. И средства эти могут возвращаться только за счет российских средств: Россия должна платить за свою войну. 90 миллиардов евро – это для всех в Украине финансовая гарантия безопасности, вполне реальная. Спасибо лидерам Европы: Антониу Коште, Урсуле фон дер Ляйен, всем лидерам государств, которые нас поддержали", - сказал Зеленский в видеообращении.

Напомним

Евросовет решил выделить Украине 90 миллиардов евро финансирования на 2026-2027 годы. Средства будут базироваться на заимствованиях ЕС без использования российских активов и без привлечения Чехии, Венгрии и Словакии.

Ольга Розгон

ЭкономикаПолитика
Санкции
Государственный бюджет
Война в Украине
Антониу Кошта
Европа
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Украина