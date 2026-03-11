Зеленський: рік тому я мав карти, але ми не показували їх. Тепер всі розуміють, що у нас є

Президент Володимир Зеленський вважає, що ще рік тому, коли в Білому домі сказали, що в України "немає карт", "я мав їх, але ми цього не показували", та "тепер усі розуміють, що вони у нас є", про що заявив в інтерв’ю журналістові Каолану Робертсону, пише УНН.

Я думаю, що так. Але я думаю, що в нас були, знаєте, це як у хорошого гравця. Тож у вас можуть бути хороші карти, але не важливо показувати всім, що у вас є ці карти. Я думаю, що рік тому я теж мав їх, але ми цього не показували, але тепер усі розуміють, що вони у нас є - сказав Зеленський у відповідь на запитання, чи вважає, що в України зараз є карти, адже ще минулого року в Білому домі сказали, що в України немає карт, та тепер Америка просить України про допомогу Америка на тлі конфлікту на Близькому Сході.

Президент вказав: "Зараз у нас високий рівень".

"Тепер, звичайно, коли Сполучені Штати попросили нас надіслати наших людей, наших солдатів, перш за все наших солдатів і деяких наших хлопців-експертів з деякими інструментами - ми називаємо це інструментами - як захистити американські бази на Близькому Сході в Йорданії, і, можливо, ми також надішлемо до Саудівської Аравії. Зараз ми говоримо про це. Американці попросили нас, і, звичайно, я дуже пишаюся тим, що ми можемо допомогти американським партнерам", - зазначив Зеленський.

