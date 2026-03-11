Зеленский: год назад у меня были карты, но мы не показывали их. Теперь все понимают, что у нас есть

Президент Владимир Зеленский считает, что еще год назад, когда в Белом доме сказали, что у Украины "нет карт", "у меня они были, но мы этого не показывали", и "теперь все понимают, что они у нас есть", о чем заявил в интервью журналисту Каолану Робертсону, пишет УНН.

Я думаю, что да. Но я думаю, что у нас были, знаете, это как у хорошего игрока. Так что у вас могут быть хорошие карты, но не важно показывать всем, что у вас есть эти карты. Я думаю, что год назад у меня тоже они были, но мы этого не показывали, но теперь все понимают, что они у нас есть - сказал Зеленский в ответ на вопрос, считает ли, что у Украины сейчас есть карты, ведь еще в прошлом году в Белом доме сказали, что у Украины нет карт, и теперь Америка просит Украину о помощи на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Президент указал: "Сейчас у нас высокий уровень".

"Теперь, конечно, когда Соединенные Штаты попросили нас прислать наших людей, наших солдат, прежде всего наших солдат и некоторых наших ребят-экспертов с некоторыми инструментами - мы называем это инструментами - как защитить американские базы на Ближнем Востоке в Иордании, и, возможно, мы также отправим в Саудовскую Аравию. Сейчас мы говорим об этом. Американцы попросили нас, и, конечно, я очень горжусь тем, что мы можем помочь американским партнерам", - отметил Зеленский.

Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп