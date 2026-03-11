Зеленский: год назад у меня были карты, но мы не показывали их. Теперь все понимают, что у нас есть

$43.860.0351.040.33
ukenru
08:06 • 162 просмотра
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
07:44 • 1898 просмотра
У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico
Эксклюзив
10 марта, 17:36 • 22996 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 78683 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 59691 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
10 марта, 14:11 • 39276 просмотра
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
Эксклюзив
10 марта, 12:33 • 44441 просмотра
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
Эксклюзив
10 марта, 11:27 • 35496 просмотра
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
Эксклюзив
10 марта, 11:25 • 60149 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
10 марта, 08:20 • 66624 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
4.8м/с
40%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В США впервые за полвека построят масштабный нефтеперерабатывающий завод в Техасе10 марта, 22:34 • 21278 просмотра
Украинская компания "Аэробавовна" возрождает использование аэростатов для современной войны10 марта, 23:16 • 20154 просмотра
Литва определила вступление Украины и Молдовы в Евросоюз до 2030 года "стратегической целью"11 марта, 00:15 • 5216 просмотра
США уничтожили 16 иранских минных заградителей из-за угроз Тегерана заблокировать экспорт нефти04:32 • 15750 просмотра
КСИР объявил о начале самой масштабной фазы операции против Израиля и США05:50 • 6694 просмотра
публикации
Кадастровый номер - как оформить и сколько стоит10 марта, 15:46 • 32402 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 78659 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 59667 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
10 марта, 11:25 • 60139 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
Эксклюзив
10 марта, 08:20 • 66614 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Музыкант
Актуальные места
Соединённые Штаты
Иран
Украина
Израиль
Белый дом
Реклама
УНН Lite
"Мы дома": MamaRika после трехдневного путешествия через несколько стран вернулась в Украину10 марта, 17:17 • 17214 просмотра
В США запустят американские горки в стиле "Форсаж" - как они выглядятPhotoVideo10 марта, 16:04 • 18666 просмотра
Оля Цибульская назвала свои гонорары за выступления на свадьбах и корпоративах10 марта, 13:12 • 29229 просмотра
Бритни Спирс резко отреагировала на идею примирения с отцом - инсайдеры10 марта, 11:32 • 35451 просмотра
Тарас Цымбалюк страстно поцеловал бывшего парня Анны ТринчерPhotoVideo9 марта, 17:41 • 35905 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Золото
Дипломатка

Зеленский: год назад у меня были карты, но мы не показывали их. Теперь все понимают, что у нас есть

Киев • УНН

 • 1778 просмотра

Украина планирует направить специалистов для защиты военных баз США в Иордании и Саудовской Аравии. Зеленский подтвердил наличие сильных позиций.

Зеленский: год назад у меня были карты, но мы не показывали их. Теперь все понимают, что у нас есть

Президент Владимир Зеленский считает, что еще год назад, когда в Белом доме сказали, что у Украины "нет карт", "у меня они были, но мы этого не показывали", и "теперь все понимают, что они у нас есть", о чем заявил в интервью журналисту Каолану Робертсону, пишет УНН.

Я думаю, что да. Но я думаю, что у нас были, знаете, это как у хорошего игрока. Так что у вас могут быть хорошие карты, но не важно показывать всем, что у вас есть эти карты. Я думаю, что год назад у меня тоже они были, но мы этого не показывали, но теперь все понимают, что они у нас есть

- сказал Зеленский в ответ на вопрос, считает ли, что у Украины сейчас есть карты, ведь еще в прошлом году в Белом доме сказали, что у Украины нет карт, и теперь Америка просит Украину о помощи на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Президент указал: "Сейчас у нас высокий уровень".

"Теперь, конечно, когда Соединенные Штаты попросили нас прислать наших людей, наших солдат, прежде всего наших солдат и некоторых наших ребят-экспертов с некоторыми инструментами - мы называем это инструментами - как защитить американские базы на Ближнем Востоке в Иордании, и, возможно, мы также отправим в Саудовскую Аравию. Сейчас мы говорим об этом. Американцы попросили нас, и, конечно, я очень горжусь тем, что мы можем помочь американским партнерам", - отметил Зеленский.

Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп12.01.26, 13:16 • 24839 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Белый дом
Иордания
Саудовская Аравия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина