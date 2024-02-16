Зеленський прибув до Франції
Київ • УНН
Президент Зеленський прибув до Франції, щоб зустрітися з офіційними особами та підписати двосторонню угоду про безпеку під час свого візиту до Парижа.
Президент України Володимир Зеленський прибув до Франції, передає УНН з посиланням на BFMTV.
"В аеропорту Орлі Володимира Зеленського зустрів міністр збройних сил Себастьян Лекорню", - йдеться в повідомленні.
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Раніше повідомлялося, що Франція, як очікується, підпише з Україною двосторонню угоду про безпеку у п'ятницю під час візиту Президента Володимира Зеленського до Парижа.
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