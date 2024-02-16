Президент України Володимир Зеленський прибув до Франції, передає УНН з посиланням на BFMTV.

"В аеропорту Орлі Володимира Зеленського зустрів міністр збройних сил Себастьян Лекорню", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що Франція, як очікується, підпише з Україною двосторонню угоду про безпеку у п'ятницю під час візиту Президента Володимира Зеленського до Парижа.

Зустрінеться із Шольцем та Макроном та виступить на Мюнхенській конференції: Зеленський заявив, що вже на шляху