Зеленский прибыл во Францию

Херсонская ОВА ограничила доступ иностранным волонтерам в один из районов города

Доступ к ряду населенных пунктов для иностранных волонтеров и дипломатов был ограничен в Херсонской области после того, как двое французских волонтеров погибли в результате российских обстрелов в регионе.