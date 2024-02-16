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Зеленский прибыл во Францию

Зеленский прибыл во Францию

Киев  •  УНН

16 февраля 2024, 17:41  •  10401 просмотра

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Президент Зеленский прибыл во Францию, чтобы встретиться с официальными лицами и подписать двустороннее соглашение о безопасности во время своего визита в Париж.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Францию, передает УНН со ссылкой на BFMTV.

"В аэропорту Орли Владимира Зеленского встретил министр вооруженных сил Себастьян Лекорню", - говорится в сообщении.

Дополнение

Ранее сообщалось, что Франция, как ожидается, подпишет с Украиной двустороннее соглашение о безопасности в пятницу во время визита Президента Владимира Зеленского в Париж.

Встретится с Шольцем и Макроном и выступит на Мюнхенской конференции: Зеленский заявил, что уже на пути15 февраля 2024, 20:32 • 27625 просмотров

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