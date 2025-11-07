Зеленський провів розмову з лідером Лівану генералом Ауном: що обговорювали
Київ • УНН
Володимир Зеленський обговорив з ліванським президентом Джозефом Ауном партнерство та продовольчу безпеку. Україна підтримує стабілізацію на Близькому Сході та готова долучити фахівців з логістики та агротехнологій.
Президент України Володимир Зеленський обговорив з ліванським колегою генералом Джозефом Ауном основні напрямки партнерства між двома країнами. Зеленський також запевнив Ауна, що Україна підтримує зусилля, спрямовані на стабілізацію ситуації на Близькому Сході, пише УНН з посиланням на допис Зеленського в Telegram.
Деталі
Україна підтримує всі зусилля Лівану та міжнародної спільноти, які спрямовані на забезпечення стабільності на Близькому Сході. Досягнення реального миру однаково важливе для наших регіонів. Дякую за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України
Також лідери обговорили тему продовольчої безпеки та нашу двосторонню співпрацю. Для реалізації проєктів Україна готова долучити своїх фахівців із логістики та агротехнологій.
Домовилися, що наші команди попрацюють, щоб обговорити всі потенційні напрями для нашого партнерства більш детально
Доповнення
Президент Лівану Джозеф Аун наказав армії протидіяти будь-яким майбутнім вторгненням Ізраїлю після вбивства муніципального службовця Ібрагіма Саламеха під час ізраїльського рейду в селі Бліда. Ізраїльська армія заявила, що обстріляла підозрюваного та атакувала інфраструктуру "Хезболли", розслідуючи інцидент.
Адміністрація Трампа схвалила виділення 230 мільйонів доларів силам безпеки Лівану. Це фінансування спрямоване на роззброєння угруповання "Хезболла" та підтримку суверенітету Лівану.