5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo
8 листопада в Україні – масштабні відключення електроенергії: обмеження діятимуть в усіх регіонах – Укренерго
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком13:34 • 17886 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Зеленський провів розмову з лідером Лівану генералом Ауном: що обговорювали

Володимир Зеленський обговорив з ліванським президентом Джозефом Ауном партнерство та продовольчу безпеку. Україна підтримує стабілізацію на Близькому Сході та готова долучити фахівців з логістики та агротехнологій.

Зеленський провів розмову з лідером Лівану генералом Ауном: що обговорювали

Президент України Володимир Зеленський обговорив з ліванським колегою генералом Джозефом Ауном основні напрямки партнерства між двома країнами. Зеленський також запевнив Ауна, що Україна підтримує зусилля, спрямовані на стабілізацію ситуації на Близькому Сході, пише УНН з посиланням на допис Зеленського в Telegram.

Деталі

Україна підтримує всі зусилля Лівану та міжнародної спільноти, які спрямовані на забезпечення стабільності на Близькому Сході. Досягнення реального миру однаково важливе для наших регіонів. Дякую за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України

- заявив Зеленський.

Також лідери обговорили тему продовольчої безпеки та нашу двосторонню співпрацю. Для реалізації проєктів Україна готова долучити своїх фахівців із логістики та агротехнологій.

Домовилися, що наші команди попрацюють, щоб обговорити всі потенційні напрями для нашого партнерства більш детально

- підкреслив Зеленський.

Доповнення

Президент Лівану Джозеф Аун наказав армії протидіяти будь-яким майбутнім вторгненням Ізраїлю після вбивства муніципального службовця Ібрагіма Саламеха під час ізраїльського рейду в селі Бліда. Ізраїльська армія заявила, що обстріляла підозрюваного та атакувала інфраструктуру "Хезболли", розслідуючи інцидент.

Адміністрація Трампа схвалила виділення 230 мільйонів доларів силам безпеки Лівану. Це фінансування спрямоване на роззброєння угруповання "Хезболла" та підтримку суверенітету Лівану.

Павло Зінченко

