Зеленський провів розмову з лідером Лівану генералом Ауном: що обговорювали

Президент України Володимир Зеленський обговорив з ліванським колегою генералом Джозефом Ауном основні напрямки партнерства між двома країнами. Зеленський також запевнив Ауна, що Україна підтримує зусилля, спрямовані на стабілізацію ситуації на Близькому Сході, пише УНН з посиланням на допис Зеленського в Telegram.

Україна підтримує всі зусилля Лівану та міжнародної спільноти, які спрямовані на забезпечення стабільності на Близькому Сході. Досягнення реального миру однаково важливе для наших регіонів. Дякую за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України

Також лідери обговорили тему продовольчої безпеки та нашу двосторонню співпрацю. Для реалізації проєктів Україна готова долучити своїх фахівців із логістики та агротехнологій.

Домовилися, що наші команди попрацюють, щоб обговорити всі потенційні напрями для нашого партнерства більш детально