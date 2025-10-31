Президент Лівану наказав армії протистояти ізраїльським вторгненням після рейду, що призвів до загибелі муніципального працівника
Президент Лівану Джозеф Аун наказав армії протидіяти будь-яким майбутнім вторгненням Ізраїлю після вбивства муніципального службовця Ібрагіма Саламеха під час ізраїльського рейду в селі Бліда. Ізраїльська армія заявила, що обстріляла підозрюваного та атакувала інфраструктуру "Хезболли", розслідуючи інцидент.
Деталі
Армія оборони Ізраїлю заявила, що під час операції "обстріляла підозрюваного" та атакувала інфраструктуру "Хезболли", зазначивши, що інцидент розслідується.
Рейд викликав обурення в Лівані через порушення суверенітету, попри чинне перемир’я між Ізраїлем і "Хезболлою", укладене у 2024 році. Ізраїльська авіація продовжує здійснювати удари по південному Лівану, тоді як "Хезболла" заявляє про дотримання угоди.
Президент Лівану Джозеф Аун засудив рейд і наказав ліванській армії протистояти ізраїльським солдатам у разі будь-яких майбутніх вторгнень на ліванську територію.
Протистояти будь-якому вторгненню Ізраїлю на звільнену південну територію, захищаючи ліванську землю та безпеку громадян
