30 жовтня, 22:19 • 9150 перегляди
росіяни влучили у дев'ятиповерхівку у Сумах, є поранені та руйнування – ОВАPhoto
30 жовтня, 16:50 • 24460 перегляди
Обмеження діятимуть цілодобово в усіх регіонах: як надовго завтра в Україні вимикатимуть світло
Ексклюзив
30 жовтня, 16:31 • 33122 перегляди
Нардепа-хабарника Андрія Одарченка усунули з посади голови Вченої ради Державного біотехнологічного університету
30 жовтня, 15:59 • 26263 перегляди
Окупанти 29 жовтня вдарили по телевежі в центрі Чернігова: жителям радять не наближатись до споруди
30 жовтня, 13:07 • 29508 перегляди
По всій Україні знову повертаються до графіків відключень світла: що відомо
Ексклюзив
30 жовтня, 11:00 • 56391 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
30 жовтня, 10:30 • 11513 перегляди
Майже 100 тисяч молодих чоловіків виїхали з України після послаблення правил - The Teregraph
30 жовтня, 10:37 • 27353 перегляди
Сирський спростовує заяви рф про "блокування" в Покровську і Куп'янську, ухвалив низку рішень по Покровському напрямку
Ексклюзив
30 жовтня, 10:10 • 25272 перегляди
Контракт з нардепом-хабарником Одарченко, який є ректором Державного біотехнологічного університету, слід розірвати – член вченої ради ДБТУPhoto
Ексклюзив
30 жовтня, 08:02 • 28257 перегляди
Цілі, які переслідує Китай: експерт оцінив ймовірність участі Пекіна у переговорах щодо війни в Україні
Президент Лівану наказав армії протистояти ізраїльським вторгненням після рейду, що призвів до загибелі муніципального працівника

Київ • УНН

 • 960 перегляди

Президент Лівану Джозеф Аун наказав армії протидіяти будь-яким майбутнім вторгненням Ізраїлю після вбивства муніципального службовця Ібрагіма Саламеха під час ізраїльського рейду в селі Бліда. Ізраїльська армія заявила, що обстріляла підозрюваного та атакувала інфраструктуру "Хезболли", розслідуючи інцидент.

Президент Лівану наказав армії протистояти ізраїльським вторгненням після рейду, що призвів до загибелі муніципального працівника

Після вбивства муніципального службовця Ібрагіма Саламеха під час ізраїльського рейду в селі Бліда президент Лівану Джозеф Аун наказав армії протидіяти будь-яким майбутнім вторгненням Ізраїлю. Про це повідомляє Тhe Guardian, пише УНН.

Деталі

Армія оборони Ізраїлю заявила, що під час операції "обстріляла підозрюваного" та атакувала інфраструктуру "Хезболли", зазначивши, що інцидент розслідується.

Рейд викликав обурення в Лівані через порушення суверенітету, попри чинне перемир’я між Ізраїлем і "Хезболлою", укладене у 2024 році. Ізраїльська авіація продовжує здійснювати удари по південному Лівану, тоді як "Хезболла" заявляє про дотримання угоди.

Ізраїльські сили завдали ударів по двох об'єктах "Хезболли" у Лівані23.10.25, 16:23 • 4433 перегляди

Президент Лівану Джозеф Аун засудив рейд і наказав ліванській армії протистояти ізраїльським солдатам у разі будь-яких майбутніх вторгнень на ліванську територію.

Протистояти будь-якому вторгненню Ізраїлю на звільнену південну територію, захищаючи ліванську землю та безпеку громадян 

– наголосив президент Лівану Аун.

Адміністрація Трампа виділила $230 млн Лівану для роззброєння "Хезболли" - Reuters03.10.25, 10:44 • 3023 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Сутички
Ізраїль
The Guardian
Армія оборони Ізраїлю
Ліван