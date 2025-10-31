Президент Ливана приказал армии противостоять израильским вторжениям после рейда, приведшего к гибели муниципального работника

После убийства муниципального служащего Ибрагима Саламеха во время израильского рейда в деревне Блида президент Ливана Джозеф Аун приказал армии противодействовать любым будущим вторжениям Израиля. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Подробности

Армия обороны Израиля заявила, что в ходе операции "обстреляла подозреваемого" и атаковала инфраструктуру "Хезболлы", отметив, что инцидент расследуется.

Рейд вызвал возмущение в Ливане из-за нарушения суверенитета, несмотря на действующее перемирие между Израилем и "Хезболлой", заключенное в 2024 году. Израильская авиация продолжает наносить удары по южному Ливану, тогда как "Хезболла" заявляет о соблюдении соглашения.

Президент Ливана Джозеф Аун осудил рейд и приказал ливанской армии противостоять израильским солдатам в случае любых будущих вторжений на ливанскую территорию.

Противостоять любому вторжению Израиля на освобожденную южную территорию, защищая ливанскую землю и безопасность граждан – подчеркнул президент Ливана Аун.

