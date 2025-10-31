$42.080.01
Россияне попали в девятиэтажку в Сумах, есть раненые и разрушения – ОВА
Ограничения будут действовать круглосуточно во всех регионах: как надолго завтра в Украине будут выключать свет
Нардепа-взяточника Андрея Одарченко отстранили от должности председателя Ученого совета Государственного биотехнологического университета
Оккупанты 29 октября ударили по телевышке в центре Чернигова: жителям советуют не приближаться к сооружению
По всей Украине снова возвращаются к графикам отключений света: что известно
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
Почти 100 тысяч молодых мужчин выехали из Украины после ослабления правил - The Telegraph
Сырский опровергает заявления рф о "блокировании" в Покровске и Купянске, принял ряд решений по Покровскому направлению
Контракт с нардепом-взяточником Одарченко, который является ректором Государственного биотехнологического университета, следует расторгнуть – член ученого совета ГБТУ
Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине
Президент Ливана приказал армии противостоять израильским вторжениям после рейда, приведшего к гибели муниципального работника

Киев • УНН

 • 450 просмотра

Президент Ливана Джозеф Аун приказал армии противодействовать любым будущим вторжениям Израиля после убийства муниципального служащего Ибрагима Саламеха во время израильского рейда в деревне Блида. Израильская армия заявила, что обстреляла подозреваемого и атаковала инфраструктуру "Хезболлы", расследуя инцидент.

Президент Ливана приказал армии противостоять израильским вторжениям после рейда, приведшего к гибели муниципального работника

После убийства муниципального служащего Ибрагима Саламеха во время израильского рейда в деревне Блида президент Ливана Джозеф Аун приказал армии противодействовать любым будущим вторжениям Израиля. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Подробности

Армия обороны Израиля заявила, что в ходе операции "обстреляла подозреваемого" и атаковала инфраструктуру "Хезболлы", отметив, что инцидент расследуется.

Рейд вызвал возмущение в Ливане из-за нарушения суверенитета, несмотря на действующее перемирие между Израилем и "Хезболлой", заключенное в 2024 году. Израильская авиация продолжает наносить удары по южному Ливану, тогда как "Хезболла" заявляет о соблюдении соглашения.

Израильские силы нанесли удары по двум объектам "Хезболлы" в Ливане23.10.25, 16:23 • 4433 просмотра

Президент Ливана Джозеф Аун осудил рейд и приказал ливанской армии противостоять израильским солдатам в случае любых будущих вторжений на ливанскую территорию.

Противостоять любому вторжению Израиля на освобожденную южную территорию, защищая ливанскую землю и безопасность граждан 

– подчеркнул президент Ливана Аун.

Администрация Трампа выделила $230 млн Ливану для разоружения "Хезболлы" - Reuters03.10.25, 10:44 • 3019 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Столкновения
Израиль
Хранитель
Армия обороны Израиля
Ливан