Президент Ливана приказал армии противостоять израильским вторжениям после рейда, приведшего к гибели муниципального работника
Киев • УНН
Президент Ливана Джозеф Аун приказал армии противодействовать любым будущим вторжениям Израиля после убийства муниципального служащего Ибрагима Саламеха во время израильского рейда в деревне Блида. Израильская армия заявила, что обстреляла подозреваемого и атаковала инфраструктуру "Хезболлы", расследуя инцидент.
После убийства муниципального служащего Ибрагима Саламеха во время израильского рейда в деревне Блида президент Ливана Джозеф Аун приказал армии противодействовать любым будущим вторжениям Израиля. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.
Подробности
Армия обороны Израиля заявила, что в ходе операции "обстреляла подозреваемого" и атаковала инфраструктуру "Хезболлы", отметив, что инцидент расследуется.
Рейд вызвал возмущение в Ливане из-за нарушения суверенитета, несмотря на действующее перемирие между Израилем и "Хезболлой", заключенное в 2024 году. Израильская авиация продолжает наносить удары по южному Ливану, тогда как "Хезболла" заявляет о соблюдении соглашения.
Израильские силы нанесли удары по двум объектам "Хезболлы" в Ливане23.10.25, 16:23 • 4433 просмотра
Президент Ливана Джозеф Аун осудил рейд и приказал ливанской армии противостоять израильским солдатам в случае любых будущих вторжений на ливанскую территорию.
Противостоять любому вторжению Израиля на освобожденную южную территорию, защищая ливанскую землю и безопасность граждан
Администрация Трампа выделила $230 млн Ливану для разоружения "Хезболлы" - Reuters03.10.25, 10:44 • 3019 просмотров