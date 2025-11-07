Зеленский провел разговор с лидером Ливана генералом Ауном: что обсуждали

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с ливанским коллегой генералом Джозефом Ауном основные направления партнерства между двумя странами. Зеленский также заверил Ауна, что Украина поддерживает усилия, направленные на стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке, пишет УНН со ссылкой на сообщение Зеленского в Telegram.

Подробности

Украина поддерживает все усилия Ливана и международного сообщества, направленные на обеспечение стабильности на Ближнем Востоке. Достижение реального мира одинаково важно для наших регионов. Спасибо за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины - заявил Зеленский.

Также лидеры обсудили тему продовольственной безопасности и наше двустороннее сотрудничество. Для реализации проектов Украина готова привлечь своих специалистов по логистике и агротехнологиям.

Договорились, что наши команды поработают, чтобы обсудить все потенциальные направления для нашего партнерства более детально - подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Президент Ливана Джозеф Аун приказал армии противодействовать любым будущим вторжениям Израиля после убийства муниципального служащего Ибрагима Саламеха во время израильского рейда в деревне Блида. Израильская армия заявила, что обстреляла подозреваемого и атаковала инфраструктуру "Хезболлы", расследуя инцидент.

Администрация Трампа одобрила выделение 230 миллионов долларов силам безопасности Ливана. Это финансирование направлено на разоружение группировки "Хезболла" и поддержку суверенитета Ливана.