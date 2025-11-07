ukenru
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
8 ноября в Украине – масштабные отключения электроэнергии: ограничения будут действовать во всех регионах – Укрэнерго
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Зеленский провел разговор с лидером Ливана генералом Ауном: что обсуждали

Киев • УНН

Владимир Зеленский обсудил с ливанским президентом Джозефом Ауном партнерство и продовольственную безопасность. Украина поддерживает стабилизацию на Ближнем Востоке и готова привлечь специалистов по логистике и агротехнологиям.

Зеленский провел разговор с лидером Ливана генералом Ауном: что обсуждали

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с ливанским коллегой генералом Джозефом Ауном основные направления партнерства между двумя странами. Зеленский также заверил Ауна, что Украина поддерживает усилия, направленные на стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке, пишет УНН со ссылкой на сообщение Зеленского в Telegram.

Подробности

Украина поддерживает все усилия Ливана и международного сообщества, направленные на обеспечение стабильности на Ближнем Востоке. Достижение реального мира одинаково важно для наших регионов. Спасибо за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины

- заявил Зеленский.

Также лидеры обсудили тему продовольственной безопасности и наше двустороннее сотрудничество. Для реализации проектов Украина готова привлечь своих специалистов по логистике и агротехнологиям.

Договорились, что наши команды поработают, чтобы обсудить все потенциальные направления для нашего партнерства более детально

- подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Президент Ливана Джозеф Аун приказал армии противодействовать любым будущим вторжениям Израиля после убийства муниципального служащего Ибрагима Саламеха во время израильского рейда в деревне Блида. Израильская армия заявила, что обстреляла подозреваемого и атаковала инфраструктуру "Хезболлы", расследуя инцидент.

Администрация Трампа одобрила выделение 230 миллионов долларов силам безопасности Ливана. Это финансирование направлено на разоружение группировки "Хезболла" и поддержку суверенитета Ливана.

Павел Зинченко

