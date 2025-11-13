Зеленський поспілкувався з сенаторами США: про що йшла мова
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський поспілкувався із сенаторами США, поінформувавши їх про ситуацію на фронті та потреби у зброї. Також обговорили збільшення тиску на росію та повернення викрадених українських дітей.
Президент України Володимир Зеленський у середу поспілкувався з сенаторами США. Про це він повідомив у Telegram, інформує УНН.
Деталі
Глава держави уточнив, що в зустрічі взяли участь сенатори Ліндсі Грем, Джинн Шахін, Річард Блюменталь, Емі Клобучар, Шелдон Вайтгауз, Майкл Беннет, Адам Шифф і Річард Дурбін.
Поінформував про ситуацію на фронті, зокрема в Покровську, посилення ППО та наші потреби у зброї. Змістовно обговорили й збільшення тиску на росію, зокрема через санкційні законопроєкти в Конгресі США. Щиро вдячний за роботу сенаторів на цьому напрямку, і дуже важливо реалізовувати все задля наближення миру
За його словами, також сторони детально говорили і про роботу для повернення українських дітей, яких викрала росія, та роботу першої леді США Меланії Трамп у цьому питанні.
"Дякую за незмінну двопалатну та двопартійну підтримку України. Вдячний США й особисто президенту Трампу за особисті зусилля заради миру. Дякуємо за всю підтримку, яка допомагає нашому народу захищатися від російської агресії", - додав Зеленський.
Нагадаємо
Нещодавно Президент України Володимир Зеленський заявив, що "не боїться" президента США Дональда Трампа, на відміну від інших західних лідерів, адже має "нормальні", "ділові" та "конструктивні" стосунки з главою Білого дому.
