Зеленский пообщался с сенаторами США: о чем шла речь
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с сенаторами США, проинформировав их о ситуации на фронте и потребностях в оружии. Также обсудили увеличение давления на Россию и возвращение похищенных украинских детей.
Президент Украины Владимир Зеленский в среду пообщался с сенаторами США. Об этом он сообщил в Telegram, информирует УНН.
Подробности
Глава государства уточнил, что во встрече приняли участие сенаторы Линдси Грэм, Джинн Шахин, Ричард Блюменталь, Эми Клобучар, Шелдон Уайтхаус, Майкл Беннет, Адам Шифф и Ричард Дурбин.
Проинформировал о ситуации на фронте, в частности в Покровске, усилении ПВО и наших потребностях в оружии. Содержательно обсудили и увеличение давления на Россию, в частности через санкционные законопроекты в Конгрессе США. Искренне благодарен за работу сенаторов в этом направлении, и очень важно реализовывать все для приближения мира
По его словам, также стороны подробно говорили и о работе по возвращению украинских детей, которых похитила Россия, и работе первой леди США Мелании Трамп в этом вопросе.
"Спасибо за неизменную двухпалатную и двухпартийную поддержку Украины. Благодарен США и лично президенту Трампу за личные усилия ради мира. Спасибо за всю поддержку, которая помогает нашему народу защищаться от российской агрессии", - добавил Зеленский.
Напомним
Недавно Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "не боится" президента США Дональда Трампа, в отличие от других западных лидеров, так как имеет "нормальные", "деловые" и "конструктивные" отношения с главой Белого дома.
