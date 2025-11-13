Зеленский пообщался с сенаторами США: о чем шла речь

Президент Украины Владимир Зеленский в среду пообщался с сенаторами США. Об этом он сообщил в Telegram, информирует УНН.

Глава государства уточнил, что во встрече приняли участие сенаторы Линдси Грэм, Джинн Шахин, Ричард Блюменталь, Эми Клобучар, Шелдон Уайтхаус, Майкл Беннет, Адам Шифф и Ричард Дурбин.

Проинформировал о ситуации на фронте, в частности в Покровске, усилении ПВО и наших потребностях в оружии. Содержательно обсудили и увеличение давления на Россию, в частности через санкционные законопроекты в Конгрессе США. Искренне благодарен за работу сенаторов в этом направлении, и очень важно реализовывать все для приближения мира