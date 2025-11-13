Зеленский пообщался с сенаторами США: о чем шла речь

$42.010.06
12 ноября, 15:53 • 18770 просмотра
В четвер почти по всей Украине будут выключать свет в течение суток - Укрэнерго
12 ноября, 15:00 • 42411 просмотра
Министр энергетики Гринчук подала в отставкуPhoto
12 ноября, 14:21 • 39446 просмотра
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда по нему не устанавливалось
12 ноября, 13:55 • 42792 просмотра
"Министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях" — заявление Зеленского
Эксклюзив
12 ноября, 13:38 • 41000 просмотра
Инцидент на матче «Александрия» - «Полесье»: что говорят в полиции
12 ноября, 12:03 • 38024 просмотра
ВСУ отошли с позиций возле Ровнополья в Запорожье
Эксклюзив
12 ноября, 07:33 • 54013 просмотра
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
12 ноября, 06:19 • 62840 просмотра
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 15:57 • 82313 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 131537 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Норвегия не предоставит гарантий на $160 млрд в схеме использования российских активов для Украины - министр12 ноября, 13:59 • 13635 просмотра
Под прицелом автомата изнасиловал во время оккупации: суд вынес приговор командиру рф за военное преступление на Киевщине12 ноября, 13:59 • 19545 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против ФранцииPhoto12 ноября, 14:08 • 43067 просмотра
Экс-преподаватель харьковского вуза разрабатывал для РФ чертежи для создания "Гераней" – ему объявили подозрение12 ноября, 15:34 • 9746 просмотра
Перед встречей с кинозвездами Папа Лев XIV раскрыл свои четыре любимых фильма12 ноября, 16:40 • 15432 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода12 ноября, 11:10 • 63482 просмотра
Планирование бюджета на рождественские праздникиPhoto12 ноября, 11:09 • 43963 просмотра
Финики: польза и вредPhoto12 ноября, 08:20 • 64679 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Линдси Грэм
Радослав Сикорский
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Ватикан
Китай
УНН Lite
Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в ВатиканеPhoto20:00 • 3202 просмотра
Перед встречей с кинозвездами Папа Лев XIV раскрыл свои четыре любимых фильма12 ноября, 16:40 • 15532 просмотра
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder12 ноября, 09:10 • 21663 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 60890 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 61146 просмотра
Техника
Фильм
Социальная сеть
Отопление
Старлинк

Зеленский пообщался с сенаторами США: о чем шла речь

Киев • УНН

 • 1106 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с сенаторами США, проинформировав их о ситуации на фронте и потребностях в оружии. Также обсудили увеличение давления на Россию и возвращение похищенных украинских детей.

Зеленский пообщался с сенаторами США: о чем шла речь

Президент Украины Владимир Зеленский в среду пообщался с сенаторами США. Об этом он сообщил в Telegram, информирует УНН.

Подробности

Глава государства уточнил, что во встрече приняли участие сенаторы Линдси Грэм, Джинн Шахин, Ричард Блюменталь, Эми Клобучар, Шелдон Уайтхаус, Майкл Беннет, Адам Шифф и Ричард Дурбин.

Проинформировал о ситуации на фронте, в частности в Покровске, усилении ПВО и наших потребностях в оружии. Содержательно обсудили и увеличение давления на Россию, в частности через санкционные законопроекты в Конгрессе США. Искренне благодарен за работу сенаторов в этом направлении, и очень важно реализовывать все для приближения мира

- написал Президент.

По его словам, также стороны подробно говорили и о работе по возвращению украинских детей, которых похитила Россия, и работе первой леди США Мелании Трамп в этом вопросе.

"Спасибо за неизменную двухпалатную и двухпартийную поддержку Украины. Благодарен США и лично президенту Трампу за личные усилия ради мира. Спасибо за всю поддержку, которая помогает нашему народу защищаться от российской агрессии", - добавил Зеленский.

Напомним

Недавно Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "не боится" президента США Дональда Трампа, в отличие от других западных лидеров, так как имеет "нормальные", "деловые" и "конструктивные" отношения с главой Белого дома.

Украина планирует заказать 27 систем Patriot у США для усиления ПВО - Зеленский10.11.25, 04:04 • 29831 просмотр

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Линдси Грэм
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина