Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Міністр фінансів Марченко прокоментував підготовку Держбюджету-2026
Мінекономіки про новий Трудовий кодекс: майже готовий до внесення на розгляд ВР
Польща реагує на вторгнення дронів рф: повітряний рух на сході країни обмежено до зими
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністю
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму

Київ • УНН

Президент України Володимир Зеленський порівняв атаку російських "шахедів" на Польщу з анексією Криму 2014 року. Він зазначив, що рф могла атакувати Польщу, щоб зірвати передачу систем ППО Україні та перевірити реакцію НАТО.

Президент України Володимир Зеленський порівняв атаку російських "шахедів" на Польщу з анексією Українського Криму у 2014 році. У цих умовах технологічної війни безпілотники рф зіграли роль "зелених чоловічків", зазначив глава держави під час пресконференції, повідомляє УНН.

Найстрашніше, що ця атака схожа на Крим. Психологічно. А чим це відрізняється? Просто зараз технологічна війна. Просто зараз не потрібні люди в зеленій формі, "зелені чєловєчкі", як їх називали, які зайшли просто на вашу територію. Сьогодні інша війна. Сьогодні ту саму роль виконали безпілотники російського виробництва. Для мене це дуже схоже на Крим 

- заявив Зеленський.

Зеленський заявив, що держава-агресор росія могла атакувати дронами територію Польщі для того, щоб партнери не передавали Україні системи протиповітряної оборони перед зимою. Також загарбники хотіли побачити реакцію НАТО.

Президент України також заявив, що Україна запропонувала Польщі необхідну допомогу з протидією російським дронам. Наша держава готова передавати необхідні технології, навчати екіпажі та ділитися необхідними розвідданими.

Павло Зінченко

