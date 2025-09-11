Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський порівняв атаку російських "шахедів" на Польщу з анексією Криму 2014 року. Він зазначив, що рф могла атакувати Польщу, щоб зірвати передачу систем ППО Україні та перевірити реакцію НАТО.
Президент України Володимир Зеленський порівняв атаку російських "шахедів" на Польщу з анексією Українського Криму у 2014 році. У цих умовах технологічної війни безпілотники рф зіграли роль "зелених чоловічків", зазначив глава держави під час пресконференції, повідомляє УНН.
Найстрашніше, що ця атака схожа на Крим. Психологічно. А чим це відрізняється? Просто зараз технологічна війна. Просто зараз не потрібні люди в зеленій формі, "зелені чєловєчкі", як їх називали, які зайшли просто на вашу територію. Сьогодні інша війна. Сьогодні ту саму роль виконали безпілотники російського виробництва. Для мене це дуже схоже на Крим
Доповнення
Зеленський заявив, що держава-агресор росія могла атакувати дронами територію Польщі для того, щоб партнери не передавали Україні системи протиповітряної оборони перед зимою. Також загарбники хотіли побачити реакцію НАТО.
Президент України також заявив, що Україна запропонувала Польщі необхідну допомогу з протидією російським дронам. Наша держава готова передавати необхідні технології, навчати екіпажі та ділитися необхідними розвідданими.