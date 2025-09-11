Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский сравнил атаку российских "шахедов" на Польшу с аннексией Крыма в 2014 году. Он отметил, что РФ могла атаковать Польшу, чтобы сорвать передачу систем ПВО Украине и проверить реакцию НАТО.
Президент Украины Владимир Зеленский сравнил атаку российских "шахедов" на Польшу с аннексией Украинского Крыма в 2014 году. В этих условиях технологической войны беспилотники рф сыграли роль "зеленых человечков", отметил глава государства во время пресс-конференции, сообщает УНН.
Самое страшное, что эта атака похожа на Крым. Психологически. А чем это отличается? Просто сейчас технологическая война. Просто сейчас не нужны люди в зеленой форме, "зеленые человечки", как их называли, которые зашли просто на вашу территорию. Сегодня другая война. Сегодня ту же роль выполнили беспилотники российского производства. Для меня это очень похоже на Крым
Дополнение
Зеленский заявил, что государство-агрессор россия могло атаковать дронами территорию Польши для того, чтобы партнеры не передавали Украине системы противовоздушной обороны перед зимой. Также захватчики хотели увидеть реакцию НАТО.
Президент Украины также заявил, что Украина предложила Польше необходимую помощь по противодействию российским дронам. Наше государство готово передавать необходимые технологии, обучать экипажи и делиться необходимыми разведданными.