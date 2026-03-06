Зеленський підписав закон про загальнонаціональну хвилину мовчання
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який запроваджує на державному рівні щоденну загальнонаціональну хвилину мовчання о 9:00. Вона стане ритуалом пам’яті про військових, цивільних та всіх, хто загинув через збройну агресію росії проти України. Про це йдеться в картці закону на сайті парламенту, пише УНН.
Деталі
Документ передбачає обов’язкове проведення хвилини мовчання щодня о 9:00 як ритуалу подяки, пошани та пам’яті.
Під час неї вшановуватимуть військовослужбовців та учасників добровольчих формувань, які загинули, захищаючи державний суверенітет і територіальну цілісність України. Також хвилина мовчання присвячена медикам, поліцейським, рятувальникам, журналістам, волонтерам і мирним жителям, які стали жертвами збройної агресії росії.
Закон визначає, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування повинні забезпечувати інформування про початок і завершення хвилини мовчання на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери їх управління.
Повідомлення про хвилину мовчання також мають здійснювати медіа незалежно від форми власності.
Доповнення
Окремо закон передбачає щорічне вшанування пам’яті жертв Голодомор 1932–1933 років. У четверту суботу листопада о 16:00 проводитимуть загальнонаціональну хвилину мовчання та розпочинатимуть всеукраїнську акцію "Запали свічку".
