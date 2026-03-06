$43.810.09
50.900.07
ukenru
13:05 • 3994 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
12:50 • 11126 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
12:20 • 8248 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
11:26 • 13438 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
10:48 • 14416 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
09:57 • 16142 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
09:32 • 17178 перегляди
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Ексклюзив
09:22 • 15473 перегляди
Ціни на гречку та чи вистачить запасів, щоб дочекатись нового врожаю - прогноз
6 березня, 07:00 • 13905 перегляди
США і Катар обговорюють придбання українських дронів-перехоплювачів проти іранських "шахедів" - Reuters
5 березня, 23:07 • 21140 перегляди
Сибіга звинуватив угорську владу у захопленні сімох українських заручників та пограбуванні Ощадбанку
Графіки відключень електроенергії
Зеленський підписав закон про загальнонаціональну хвилину мовчання

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про щоденну загальнонаціональну хвилину мовчання о 9:00. Вона вшановуватиме пам'ять загиблих військових, цивільних та всіх жертв російської агресії.

Зеленський підписав закон про загальнонаціональну хвилину мовчання

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який запроваджує на державному рівні щоденну загальнонаціональну хвилину мовчання о 9:00. Вона стане ритуалом пам’яті про військових, цивільних та всіх, хто загинув через збройну агресію росії проти України. Про це йдеться в картці закону на сайті парламенту, пише УНН.

Деталі

Документ передбачає обов’язкове проведення хвилини мовчання щодня о 9:00 як ритуалу подяки, пошани та пам’яті.

Під час неї вшановуватимуть військовослужбовців та учасників добровольчих формувань, які загинули, захищаючи державний суверенітет і територіальну цілісність України. Також хвилина мовчання присвячена медикам, поліцейським, рятувальникам, журналістам, волонтерам і мирним жителям, які стали жертвами збройної агресії росії.

Закон визначає, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування повинні забезпечувати інформування про початок і завершення хвилини мовчання на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери їх управління.

Повідомлення про хвилину мовчання також мають здійснювати медіа незалежно від форми власності.

Доповнення

Окремо закон передбачає щорічне вшанування пам’яті жертв Голодомор 1932–1933 років. У четверту суботу листопада о 16:00 проводитимуть загальнонаціональну хвилину мовчання та розпочинатимуть всеукраїнську акцію "Запали свічку".

Загальнонаціональну хвилину мовчання закріпили на законодавчому рівні

Ольга Розгон

СуспільствоПолітика
Воєнний стан
Війна в Україні
благодійність
Володимир Зеленський
Україна