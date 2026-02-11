Загальнонаціональну хвилину мовчання закріпили на законодавчому рівні
Київ • УНН
Верховна Рада ухвалила законопроєкт №14144, який забезпечує технічні умови для проведення загальнонаціональної Хвилини мовчання. Тепер міста та громади зможуть використовувати національну систему оповіщення щоденно о 9-й ранку.
Верховна Рада забезпечила створення технічних умов та стандартів для проведення загальнонаціональної хвилини мовчання. Парламент ухвалив відповідний законопроєкт (№14144), повідомили у ВР у середу, пише УНН.
Деталі
Він покликаний усунути технічні перепони та офіційно дозволити містам і громадам використовувати національну систему оповіщення для оголошення хвилини мовчання - щоденно о 9-й ранку.
Як пояснив нардеп Ярослав Железняк, "це встановлення на законодавчому рівні загальнонаціональну хвилину мовчання як щоденний комеморативний захід".
"До другого читання додали норму, що щороку, в четверту суботу листопада о 16:00 буде загальнонаціональна хвилина мовчання та акція "Запали свічку", як вшановування жертв Голодомору 1932–1933 років", - вказав також Железняк у соцмережах.
