Загальнонаціональну хвилину мовчання закріпили на законодавчому рівні

Верховна Рада забезпечила створення технічних умов та стандартів для проведення загальнонаціональної хвилини мовчання. Парламент ухвалив відповідний законопроєкт (№14144), повідомили у ВР у середу, пише УНН.

Деталі

Він покликаний усунути технічні перепони та офіційно дозволити містам і громадам використовувати національну систему оповіщення для оголошення хвилини мовчання - щоденно о 9-й ранку.

Як пояснив нардеп Ярослав Железняк, "це встановлення на законодавчому рівні загальнонаціональну хвилину мовчання як щоденний комеморативний захід".

"До другого читання додали норму, що щороку, в четверту суботу листопада о 16:00 буде загальнонаціональна хвилина мовчання та акція "Запали свічку", як вшановування жертв Голодомору 1932–1933 років", - вказав також Железняк у соцмережах.

Рада підтримала дозвіл використовувати систему оповіщення для хвилини мовчання о 9-й ранку