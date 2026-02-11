Загальнонаціональну хвилину мовчання закріпили на законодавчому рівні

$43.030.02
51.120.36
ukenru
11:56 • 336 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
09:46 • 4266 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
09:00 • 13597 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
06:59 • 16395 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
10 лютого, 22:52 • 31888 перегляди
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
10 лютого, 20:12 • 33754 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
10 лютого, 17:38 • 30486 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
10 лютого, 17:08 • 31258 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
10 лютого, 16:55 • 25089 перегляди
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Ексклюзив
10 лютого, 15:55 • 20060 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
2.9м/с
65%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Директорка нацрозвідки США Тулсі Габбард розформовує спецгрупу з вивчення іноземного впливу11 лютого, 04:40 • 8202 перегляди
Капітан судна NewNew Polar Bear не визнав провину у справі про пошкодження кабелів у Балтійському морі11 лютого, 05:23 • 12433 перегляди
Американські прокурори не змогли висунути звинувачення законодавцям-демократам за заклик до військових11 лютого, 05:38 • 7942 перегляди
"У воєнний час це не побутова корупція": Генпрокурор Кравченко повідомив про викриття схеми на 2,6 млн грн у головному військовому госпіталі Video07:17 • 12674 перегляди
Українка знайдена мертвою в парку у Берліні: підозрюваного у вбивстві затриманоVideo07:49 • 6408 перегляди
Публікації
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити10:54 • 2844 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
09:00 • 13596 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55 • 34098 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
Ексклюзив
10 лютого, 12:23 • 40726 перегляди
Odrex і захоплення землі в Одесі: як засновники скандальної клініки можуть бути пов’язані зі зміною меж і призначенням ділянки10 лютого, 12:05 • 36890 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джеффрі Епштайн
Лавров Сергій Вікторович
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Село
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ08:43 • 4330 перегляди
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 26994 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 28617 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи9 лютого, 15:11 • 27837 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 53253 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
The Guardian
Bild

Загальнонаціональну хвилину мовчання закріпили на законодавчому рівні

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №14144, який забезпечує технічні умови для проведення загальнонаціональної Хвилини мовчання. Тепер міста та громади зможуть використовувати національну систему оповіщення щоденно о 9-й ранку.

Загальнонаціональну хвилину мовчання закріпили на законодавчому рівні

Верховна Рада забезпечила створення технічних умов та стандартів для проведення загальнонаціональної хвилини мовчання. Парламент ухвалив відповідний законопроєкт (№14144), повідомили у ВР у середу, пише УНН.

Деталі

Він покликаний усунути технічні перепони та офіційно дозволити містам і громадам використовувати національну систему оповіщення для оголошення хвилини мовчання - щоденно о 9-й ранку.

Як пояснив нардеп Ярослав Железняк, "це встановлення на законодавчому рівні загальнонаціональну хвилину мовчання як щоденний комеморативний захід".

"До другого читання додали норму, що щороку, в четверту суботу листопада о 16:00 буде загальнонаціональна хвилина мовчання та акція "Запали свічку", як вшановування жертв Голодомору 1932–1933 років", - вказав також Железняк у соцмережах.

Рада підтримала дозвіл використовувати систему оповіщення для хвилини мовчання о 9-й ранку16.12.25, 14:49 • 5648 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоПолітика