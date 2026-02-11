Общенациональную минуту молчания закрепили на законодательном уровне

$43.030.02
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
Популярные новости
Директор национальной разведки США Тулси Габбард расформировывает спецгруппу по изучению иностранного влияния11 февраля, 04:40 • 8202 просмотра
Капитан судна NewNew Polar Bear не признал вину по делу о повреждении кабелей в Балтийском море11 февраля, 05:23 • 12433 просмотра
Американские прокуроры не смогли предъявить обвинения законодателям-демократам за призыв к военным11 февраля, 05:38 • 7942 просмотра
"В военное время это не бытовая коррупция": Генпрокурор Кравченко сообщил о разоблачении схемы на 2,6 млн грн в главном военном госпиталеVideo07:17 • 12674 просмотра
Украинка найдена мертвой в парке в Берлине: подозреваемый в убийстве задержанVideo07:49 • 6408 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить10:54 • 2962 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 34151 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
Odrex и захват земли в Одессе: как учредители скандальной клиники могут быть связаны с изменением границ и назначением участка10 февраля, 12:05 • 36944 просмотра
УНН Lite
Актуальное
Общенациональную минуту молчания закрепили на законодательном уровне

Киев • УНН

 • 122 просмотра

Верховная Рада приняла законопроект №14144, который обеспечивает технические условия для проведения общенациональной Минуты молчания. Теперь города и общины смогут использовать национальную систему оповещения ежедневно в 9 утра.

Общенациональную минуту молчания закрепили на законодательном уровне

Верховная Рада обеспечила создание технических условий и стандартов для проведения общенациональной минуты молчания. Парламент принял соответствующий законопроект (№14144), сообщили в ВР в среду, пишет УНН.

Подробности

Он призван устранить технические преграды и официально разрешить городам и общинам использовать национальную систему оповещения для объявления минуты молчания - ежедневно в 9 утра.

Как пояснил нардеп Ярослав Железняк, "это установление на законодательном уровне общенациональной минуты молчания как ежедневного коммеморативного мероприятия".

"Ко второму чтению добавили норму, что ежегодно, в четвертую субботу ноября в 16:00 будет общенациональная минута молчания и акция "Зажги свечу", как чествование жертв Голодомора 1932–1933 годов", - указал также Железняк в соцсетях.

Юлия Шрамко

ОбществоПолитика