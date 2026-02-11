Общенациональную минуту молчания закрепили на законодательном уровне

Верховная Рада обеспечила создание технических условий и стандартов для проведения общенациональной минуты молчания. Парламент принял соответствующий законопроект (№14144), сообщили в ВР в среду, пишет УНН.

Он призван устранить технические преграды и официально разрешить городам и общинам использовать национальную систему оповещения для объявления минуты молчания - ежедневно в 9 утра.

Как пояснил нардеп Ярослав Железняк, "это установление на законодательном уровне общенациональной минуты молчания как ежедневного коммеморативного мероприятия".

"Ко второму чтению добавили норму, что ежегодно, в четвертую субботу ноября в 16:00 будет общенациональная минута молчания и акция "Зажги свечу", как чествование жертв Голодомора 1932–1933 годов", - указал также Железняк в соцсетях.