Зеленский подписал закон об общенациональной минуте молчания

$43.810.09
50.900.07
ukenru
13:05 • 4290 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
12:50 • 11565 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
12:20 • 8566 просмотра
Правительство занялось вопросом повышения цен на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
11:26 • 13607 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
10:48 • 14583 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
09:57 • 16231 просмотра
Украинцам не стоит ехать в Венгрию - МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
09:32 • 17249 просмотра
Международные резервы Украины "похудели" на 5% - НБУ говорит, из-за продажи валюты и выплаты долга
Эксклюзив
09:22 • 15508 просмотра
Цены на гречку и хватит ли запасов, чтобы дождаться нового урожая – прогноз
6 марта, 07:00 • 13928 просмотра
США и Катар обсуждают приобретение украинских дронов-перехватчиков против иранских "шахедов" - Reuters
5 марта, 23:07 • 21164 просмотра
Сибига обвинил венгерские власти в захвате семерых украинских заложников и ограблении Ощадбанка
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3.3м/с
63%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Цены на нефть продемонстрировали рекордный недельный рост из-за эскалации на Ближнем ВостокеPhoto6 марта, 04:18 • 18688 просмотра
Иран заявил об уничтожении американского истребителя F-15E и масштабном ракетном обстреле6 марта, 04:50 • 22967 просмотра
В Венгрии заявили, что задержали украинцев с инкассаторскими авто по делу об "отмывании денег"09:52 • 11821 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий09:52 • 19608 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу11:16 • 10976 просмотра
публикации
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене13:09 • 4090 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране12:50 • 11574 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу11:16 • 11003 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий09:52 • 19639 просмотра
Полезные, вкусные и быстрые в приготовлении — кулинарные заготовки, которые облегчат жизньPhoto5 марта, 14:41 • 41887 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Андрей Пышный
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Музыкант
Актуальные места
Украина
Венгрия
Соединённые Штаты
Будапешт
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде6 марта, 02:40 • 22875 просмотра
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фотоPhoto5 марта, 18:11 • 20188 просмотра
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 летPhotoVideo5 марта, 15:38 • 22369 просмотра
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto5 марта, 11:40 • 43578 просмотра
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo4 марта, 15:04 • 49878 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Золото
Техника
Дипломатка
Фильм

Зеленский подписал закон об общенациональной минуте молчания

Киев • УНН

 • 116 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ежедневной общенациональной минуте молчания в 9:00. Она будет чтить память погибших военных, гражданских и всех жертв российской агрессии.

Зеленский подписал закон об общенациональной минуте молчания

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который вводит на государственном уровне ежедневную общенациональную минуту молчания в 9:00. Она станет ритуалом памяти о военных, гражданских и всех, кто погиб из-за вооруженной агрессии России против Украины. Об этом говорится в карточке закона на сайте парламента, пишет УНН.

Детали

Документ предусматривает обязательное проведение минуты молчания ежедневно в 9:00 как ритуала благодарности, уважения и памяти.

Во время нее будут чествовать военнослужащих и участников добровольческих формирований, погибших, защищая государственный суверенитет и территориальную целостность Украины. Также минута молчания посвящена медикам, полицейским, спасателям, журналистам, волонтерам и мирным жителям, которые стали жертвами вооруженной агрессии России.

Закон определяет, что органы государственной власти и органы местного самоуправления должны обеспечивать информирование о начале и завершении минуты молчания на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые относятся к сфере их управления.

Сообщения о минуте молчания также должны осуществлять медиа независимо от формы собственности.

Дополнение

Отдельно закон предусматривает ежегодное чествование памяти жертв Голодомора 1932–1933 годов. В четвертую субботу ноября в 16:00 будут проводить общенациональную минуту молчания и начинать всеукраинскую акцию "Зажги свечу".

Общенациональную минуту молчания закрепили на законодательном уровне11.02.26, 14:00 • 3508 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоПолитика
Военное положение
Война в Украине
благотворительность
Владимир Зеленский
Украина