Зеленский подписал закон об общенациональной минуте молчания
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ежедневной общенациональной минуте молчания в 9:00. Она будет чтить память погибших военных, гражданских и всех жертв российской агрессии.
Документ предусматривает обязательное проведение минуты молчания ежедневно в 9:00 как ритуала благодарности, уважения и памяти.
Детали
Документ предусматривает обязательное проведение минуты молчания ежедневно в 9:00 как ритуала благодарности, уважения и памяти.
Во время нее будут чествовать военнослужащих и участников добровольческих формирований, погибших, защищая государственный суверенитет и территориальную целостность Украины. Также минута молчания посвящена медикам, полицейским, спасателям, журналистам, волонтерам и мирным жителям, которые стали жертвами вооруженной агрессии России.
Закон определяет, что органы государственной власти и органы местного самоуправления должны обеспечивать информирование о начале и завершении минуты молчания на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые относятся к сфере их управления.
Сообщения о минуте молчания также должны осуществлять медиа независимо от формы собственности.
Дополнение
Отдельно закон предусматривает ежегодное чествование памяти жертв Голодомора 1932–1933 годов. В четвертую субботу ноября в 16:00 будут проводить общенациональную минуту молчания и начинать всеукраинскую акцию "Зажги свечу".
