Зеленський підписав закон про вдосконалення процедури банкрутства

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 4806 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
06:00 • 14691 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 31249 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 47052 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 81960 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 66681 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 78891 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 93957 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87384 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 178848 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2м/с
49%
Популярнi новини

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 24914 перегляди

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

12 квітня, 02:39 • 11696 перегляди

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 10324 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 9400 перегляди

У війні проти України рф втратила ще 1240 військових – Генштаб ЗСУ

12 квітня, 05:23 • 4776 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 31252 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 178848 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 334821 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 268501 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 378930 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 1678 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 47054 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18384 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23493 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 29165 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Зеленський підписав закон про вдосконалення процедури банкрутства

Київ • УНН

 • 14515 перегляди

Президент підписав закон щодо наближення процедури банкрутства до європейських стандартів. Закон запроваджує превентивну реструктуризацію та імплементує Директиву ЄС 2019/1023 в українське законодавство.

Зеленський підписав закон про вдосконалення процедури банкрутства

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо вдосконалення процедури банкрутства та наближення її до європейських стандартів. В тому числі запровадження превентивної реструктуризації. Про це УНН повідомляє із посиланням на картку документа №10143

Закон має назву "Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства та інших законодавчих актів України щодо імплементації Директиви Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу 2019/1023 та запровадження процедур превентивної реструктуризації". 

Згідно з пояснювальною запискою до документа, однією з цілей впровадження Директиви ЄС 2019/1023 є уніфікація відповідного законодавства країн-членів ЄС задля запровадження єдиних правил проведення превентивної реструктуризації на всій території ЄС, що вимагає від України, як кандидата на членство в ЄС здійснення належної та якісної імплементації Директиви ЄС 2019/1023 в національне законодавство України.

Закон набирає чинності та вводиться в дію через три місяці з дня його опублікування, крім положень про превентивну реструктуризацію, які вводяться в дію через шість місяців з дня набрання чинності цим Законом

Доповнення 

Заступник Голови Комітету з питань економічного розвитку Олексій Мовчан раніше повідомляв, що законопроєктом №10143 буде запроваджено інститут превентивної реструктуризації.

А це означає, що Україна, як і країни ЄС, матиме інструмент запобігання неплатоспроможності для бізнесу

- заявляв Мовчан.

Основні положення законопроєкту саме:

  • користь нової процедури для бізнесу;
  • відмінність превентивної реструктуризації від досудової санації;
  • дію мораторію;
  • виконавче провадження;
  • адміністрування процесу;
  • виявлення ранніх ознак неплатоспроможності;
  • порядок голосування, вплив зацікавлених осіб на процедуру.
Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ЕкономікаПолітика
Європейський парламент
Рада Європейського Союзу
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Україна
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,417.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,591.78