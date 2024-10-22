Зеленський підписав закон про вдосконалення процедури банкрутства
Київ • УНН
Президент підписав закон щодо наближення процедури банкрутства до європейських стандартів. Закон запроваджує превентивну реструктуризацію та імплементує Директиву ЄС 2019/1023 в українське законодавство.
Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо вдосконалення процедури банкрутства та наближення її до європейських стандартів. В тому числі запровадження превентивної реструктуризації. Про це УНН повідомляє із посиланням на картку документа №10143.
Закон має назву "Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства та інших законодавчих актів України щодо імплементації Директиви Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу 2019/1023 та запровадження процедур превентивної реструктуризації".
Згідно з пояснювальною запискою до документа, однією з цілей впровадження Директиви ЄС 2019/1023 є уніфікація відповідного законодавства країн-членів ЄС задля запровадження єдиних правил проведення превентивної реструктуризації на всій території ЄС, що вимагає від України, як кандидата на членство в ЄС здійснення належної та якісної імплементації Директиви ЄС 2019/1023 в національне законодавство України.
Закон набирає чинності та вводиться в дію через три місяці з дня його опублікування, крім положень про превентивну реструктуризацію, які вводяться в дію через шість місяців з дня набрання чинності цим Законом
Доповнення
Заступник Голови Комітету з питань економічного розвитку Олексій Мовчан раніше повідомляв, що законопроєктом №10143 буде запроваджено інститут превентивної реструктуризації.
А це означає, що Україна, як і країни ЄС, матиме інструмент запобігання неплатоспроможності для бізнесу
Основні положення законопроєкту саме:
- користь нової процедури для бізнесу;
- відмінність превентивної реструктуризації від досудової санації;
- дію мораторію;
- виконавче провадження;
- адміністрування процесу;
- виявлення ранніх ознак неплатоспроможності;
- порядок голосування, вплив зацікавлених осіб на процедуру.