Зеленський підписав закон про вдосконалення процедури банкрутства

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо вдосконалення процедури банкрутства та наближення її до європейських стандартів. В тому числі запровадження превентивної реструктуризації. Про це УНН повідомляє із посиланням на картку документа №10143.

Закон має назву "Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства та інших законодавчих актів України щодо імплементації Директиви Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу 2019/1023 та запровадження процедур превентивної реструктуризації".

Згідно з пояснювальною запискою до документа, однією з цілей впровадження Директиви ЄС 2019/1023 є уніфікація відповідного законодавства країн-членів ЄС задля запровадження єдиних правил проведення превентивної реструктуризації на всій території ЄС, що вимагає від України, як кандидата на членство в ЄС здійснення належної та якісної імплементації Директиви ЄС 2019/1023 в національне законодавство України.

Закон набирає чинності та вводиться в дію через три місяці з дня його опублікування, крім положень про превентивну реструктуризацію, які вводяться в дію через шість місяців з дня набрання чинності цим Законом

Доповнення

Заступник Голови Комітету з питань економічного розвитку Олексій Мовчан раніше повідомляв, що законопроєктом №10143 буде запроваджено інститут превентивної реструктуризації.

А це означає, що Україна, як і країни ЄС, матиме інструмент запобігання неплатоспроможності для бізнесу