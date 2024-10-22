Зеленский подписал закон об усовершенствовании процедуры банкротства

Президент Владимир Зеленский подписал закон осовершенствовании процедуры банкротства и приближения ее к европейским стандартам. В том числе введение превентивной реструктуризации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на карточку документа №10143.

Закон называется "О внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства и другие законодательные акты Украины относительно имплементации Директивы Европейского парламента и Совета Европейского Союза 2019/1023 и внедрения процедур превентивной реструктуризации".

Согласно пояснительной записке к документу, одной из целей внедрения Директивы ЕС 2019/1023 является унификация соответствующего законодательства стран-членов ЕС для введения единых правил проведения превентивной реструктуризации на всей территории ЕС, что требует от Украины, как кандидата на членство в ЕС осуществления надлежащей и качественной имплементации Директивы ЕС 2019/1023 в национальное законодательство Украины.

Закон вступает в силу и вводится в действие через три месяца со дня его опубликования, кроме положений о превентивной реструктуризации, которые вводятся в действие через шесть месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона

Дополнение

Заместитель Председателя Комитета по вопросам экономического развития Алексей Мовчан ранее сообщал, что законопроектом №10143 будет введен институт превентивной реструктуризации.

А это означает, что Украина, как и страны ЕС, будет иметь инструмент предотвращения неплатежеспособности для бизнеса - заявлял Мовчан.

Основные положения законопроекта именно:

пользу новой процедуры для бизнеса;

отличие превентивной реструктуризации от досудебной санации;

действие моратория;

исполнительное производство;

администрирование процесса;

выявление ранних признаков неплатежеспособности;