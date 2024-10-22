Зеленский подписал закон об усовершенствовании процедуры банкротства
Киев • УНН
Президент подписал закон о приближении процедуры банкротства к европейским стандартам. Закон вводит превентивную реструктуризацию и имплементирует Директиву ЕС 2019/1023 в украинское законодательство.
Президент Владимир Зеленский подписал закон осовершенствовании процедуры банкротства и приближения ее к европейским стандартам. В том числе введение превентивной реструктуризации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на карточку документа №10143.
Закон называется "О внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства и другие законодательные акты Украины относительно имплементации Директивы Европейского парламента и Совета Европейского Союза 2019/1023 и внедрения процедур превентивной реструктуризации".
Согласно пояснительной записке к документу, одной из целей внедрения Директивы ЕС 2019/1023 является унификация соответствующего законодательства стран-членов ЕС для введения единых правил проведения превентивной реструктуризации на всей территории ЕС, что требует от Украины, как кандидата на членство в ЕС осуществления надлежащей и качественной имплементации Директивы ЕС 2019/1023 в национальное законодательство Украины.
Закон вступает в силу и вводится в действие через три месяца со дня его опубликования, кроме положений о превентивной реструктуризации, которые вводятся в действие через шесть месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона
Дополнение
Заместитель Председателя Комитета по вопросам экономического развития Алексей Мовчан ранее сообщал, что законопроектом №10143 будет введен институт превентивной реструктуризации.
А это означает, что Украина, как и страны ЕС, будет иметь инструмент предотвращения неплатежеспособности для бизнеса
Основные положения законопроекта именно:
- пользу новой процедуры для бизнеса;
- отличие превентивной реструктуризации от досудебной санации;
- действие моратория;
- исполнительное производство;
- администрирование процесса;
- выявление ранних признаков неплатежеспособности;
- порядок голосования, влияние заинтересованных лиц на процедуру.