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Зеленский подписал закон об усовершенствовании процедуры банкротства

Зеленский подписал закон об усовершенствовании процедуры банкротства

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22 октября 2024, 08:31  •  5618 просмотра

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Президент подписал закон о приближении процедуры банкротства к европейским стандартам. Закон вводит превентивную реструктуризацию и имплементирует Директиву ЕС 2019/1023 в украинское законодательство.

Президент Владимир Зеленский подписал закон осовершенствовании процедуры банкротства и приближения ее к европейским стандартам. В том числе введение превентивной реструктуризации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на карточку документа №10143

Закон называется "О внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства и другие законодательные акты Украины относительно имплементации Директивы Европейского парламента и Совета Европейского Союза 2019/1023 и внедрения процедур превентивной реструктуризации". 

Согласно пояснительной записке к документу, одной из целей внедрения Директивы ЕС 2019/1023 является унификация соответствующего законодательства стран-членов ЕС для введения единых правил проведения превентивной реструктуризации на всей территории ЕС, что требует от Украины, как кандидата на членство в ЕС осуществления надлежащей и качественной имплементации Директивы ЕС 2019/1023 в национальное законодательство Украины.

Закон вступает в силу и вводится в действие через три месяца со дня его опубликования, кроме положений о превентивной реструктуризации, которые вводятся в действие через шесть месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона

Дополнение 

Заместитель Председателя Комитета по вопросам экономического развития Алексей Мовчан ранее сообщал, что законопроектом №10143 будет введен институт превентивной реструктуризации.

А это означает, что Украина, как и страны ЕС, будет иметь инструмент предотвращения неплатежеспособности для бизнеса

- заявлял Мовчан.

Основные положения законопроекта именно:

  • пользу новой процедуры для бизнеса;
  • отличие превентивной реструктуризации от досудебной санации;
  • действие моратория;
  • исполнительное производство;
  • администрирование процесса;
  • выявление ранних признаков неплатежеспособности;
  • порядок голосования, влияние заинтересованных лиц на процедуру.
Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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