ВР планує зробити крок до запровадження інституту превентивної реструктуризації
Київ • УНН
Верховна Рада планує на одному з найближчих засідань розглянути у першому читанні законопроєкту, який передбачає запровадження процедур превентивної реструктуризації
Верховна Рада планує на одному з найближчих засідань розглянути у першому читанні законопроєкту, який передбачає Директиви Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу 2019/1023 та запровадження процедур превентивної реструктуризації. Про це УНН повідомляє з посиланням на порядок денний засідання ВР.
Заступник Голови Комітету з питань економічного розвитку Олексій Мовчан повідомляв, що законопроєктом №10143 про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства та інших законодавчих актів України щодо імплементації Директиви Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу 2019/1023 та запровадження процедур превентивної реструктуризації" (реєстр. №10143) в Україні буде запроваджено інститут превентивної реструктуризації.
А це означає, що Україна, як і країни ЄС, матиме інструмент запобігання неплатоспроможності для бізнесу
Основні положення законопроєкту саме:
- користь нової процедури для бізнесу;
- відмінність превентивної реструктуризації від досудової санації;
- дію мораторію;
- виконавче провадження;
- адміністрування процесу;
- виявлення ранніх ознак неплатоспроможності;
- порядок голосування, вплив зацікавлених осіб на процедуру.
Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, однією з цілей впровадження Директиви ЄС 2019/1023 є уніфікація відповідного законодавства країн-членів ЄС задля запровадження єдиних правил проведення превентивної реструктуризації на всій території ЄС, що вимагає від України, як кандидата на членство в ЄС здійснення належної та якісної імплементації Директиви ЄС 2019/1023 в національне законодавство України.
Комітет з питань економічного розвитку на засіданні 4 грудня 2023 року ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України включити зазначений законопроєкт до порядку денного сесії та за результатами розгляду у першому читанні прийняти його за основу, скоротивши строк подання пропозицій і поправок суб’єктів права законодавчої ініціативи наполовину з урахуванням частини першої статті 116 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України".
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