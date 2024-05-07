ВР планирует сделать шаг к введению института превентивной реструктуризации

Верховная Рада планирует на одном из ближайших заседаний рассмотреть в первом чтении законопроект, который предусматривает Директивы Европейского парламента и Совета Европейского Союза 2019/1023 и внедрение процедур превентивной реструктуризации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на повестку дня заседания ВР.

Заместитель Председателя Комитета по вопросам экономического развития Алексей Мовчан сообщал, что законопроектом №10143 о внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства и другие законодательные акты Украины относительно имплементации Директивы Европейского парламента и Совета Европейского Союза 2019/1023 и внедрения процедур превентивной реструктуризации" (рег. №10143) в Украине будет введен институт превентивной реструктуризации.

А это означает, что Украина, как и страны ЕС, будет иметь инструмент предотвращения неплатежеспособности для бизнеса - заявлял Мовчан.

Основные положения законопроекта именно:

пользу новой процедуры для бизнеса;

отличие превентивной реструктуризации от досудебной санации;



действие моратория;



исполнительное производство;



администрирование процесса;



выявление ранних признаков неплатежеспособности;



порядок голосования, влияние заинтересованных лиц на процедуру.



Согласно пояснительной записке к законопроекту, одной из целей внедрения Директивы ЕС 2019/1023 является унификация соответствующего законодательства стран-членов ЕС для введения единых правил проведения превентивной реструктуризации на всей территории ЕС, что требует от Украины, как кандидата на членство в ЕС осуществления надлежащей и качественной имплементации Директивы ЕС 2019/1023 в национальное законодательство Украины.

Комитет по вопросам экономического развития на заседании 4 декабря 2023 года принял решение рекомендовать Верховной Раде Украины включить указанный законопроект в повестку дня сессии и по результатам рассмотрения в первом чтении принять его за основу, сократив срок подачи предложений и поправок субъектов права законодательной инициативы наполовину с учетом части первой статьи 116 Закона Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины".

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