Долг Украины был признан устойчивым и не подлежит реструктуризации - пресс-секретарь МВФ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
  •  6744 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
  •  32851 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
  •  120043 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
  •  114585 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
  •  117868 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
  •  110747 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
  •  100788 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

Эксклюзив
Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
  •  91055 просмотра

Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов

Эксклюзив
Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт
  •  80806 просмотра

Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт

Эксклюзив
Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
3 апреля 2024, 15:19  •  135036 просмотра

Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине

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Долг Украины был признан устойчивым и не подлежит реструктуризации - пресс-секретарь МВФ

Долг Украины был признан устойчивым и не подлежит реструктуризации - пресс-секретарь МВФ

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В Харькове и области обесточены 550 тысяч потребителей, возможны графики в других областях, на юге из-за атаки дрона повреждено оборудование подстанции - Минэнерго

В Харькове и области обесточены 550 тысяч потребителей, возможны графики в других областях, на юге из-за атаки дрона повреждено оборудование подстанции - Минэнерго

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С начала войны в среднем без света 360-400 населенных пунктов из-за боевых действий

С начала войны в среднем без света 360-400 населенных пунктов из-за боевых действий

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В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
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Резникову в должности министра обороны доверяло гораздо больше украинцев, чем доверяет Умерову - опрос

Резникову в должности министра обороны доверяло гораздо больше украинцев, чем доверяет Умерову - опрос

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Ситуация на Луганщине: россияне атакуют Белогоровское направление, в детсадах Рубежного начали "антитеррористические мероприятия"

Ситуация на Луганщине: россияне атакуют Белогоровское направление, в детсадах Рубежного начали "антитеррористические мероприятия"

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Шмыгаль продолжил турне странами Балтии: в Литве встретился с премьером, в фокусе - военное сотрудничество, движение в ЕС, активы рф и санкции

Шмыгаль продолжил турне странами Балтии: в Литве встретился с премьером, в фокусе - военное сотрудничество, движение в ЕС, активы рф и санкции

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россияне второй раз с утра обстреляли Херсон: пострадала 81-летняя женщина

россияне второй раз с утра обстреляли Херсон: пострадала 81-летняя женщина

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Двое граждан с Южного Кавказа по указанию рф готовили ракетный удар по штабу Сил обороны в Одесской области - СБУ

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3 апреля 2024, 11:28  •  199617 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  275549 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  279066 просмотра
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
Эксклюзив

1 апреля 2024, 09:33  •  311027 просмотра

Долг Украины был признан устойчивым и не подлежит реструктуризации - пресс-секретарь МВФ

МВФ признал долг Украины устойчивым и не планирует реструктуризации или списания долгов перед МВФ, поскольку периметр реструктуризации долга не включает многосторонние долги.

Экономика •   •  5842 просмотра
Долг Украины был признан устойчивым и не подлежит реструктуризации - пресс-секретарь МВФ

В Харькове и области обесточены 550 тысяч потребителей, возможны графики в других областях, на юге из-за атаки дрона повреждено оборудование подстанции - Минэнерго

Из-за сетевых ограничений вчера в 6 областях Украины были введены аварийные отключения электроэнергии, которые возможны и сегодня, причем только в Харьковской области пострадали более 550 000 потребителей, хотя дефицита электроэнергии не ожидается.

Общество •   •  7227 просмотра
В Харькове и области обесточены 550 тысяч потребителей, возможны графики в других областях, на юге из-за атаки дрона повреждено оборудование подстанции - Минэнерго

С начала войны в среднем без света 360-400 населенных пунктов из-за боевых действий

С начала полномасштабного вторжения в среднем 360-400 населенных пунктов в Украине остаются без электричества из-за боевых действий.

Общество •   •  5836 просмотра
С начала войны в среднем без света 360-400 населенных пунктов из-за боевых действий

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

По словам народного депутата, блокировка налоговых накладных является серьезной проблемой для украинского бизнеса, создавая "налоговый кошмар", что угрожает экономической безопасности страны и нарушает работу предприятий в военное время.

Экономика •   •  32851 просмотра
Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Резникову в должности министра обороны доверяло гораздо больше украинцев, чем доверяет Умерову - опрос

Согласно социологическому опросу, Рустему Умерову на посту министра обороны доверяет значительно меньше украинцев, чем доверяло Алексею Резникову.

политика •   •  7692 просмотра
Резникову в должности министра обороны доверяло гораздо больше украинцев, чем доверяет Умерову - опрос

Ситуация на Луганщине: россияне атакуют Белогоровское направление, в детсадах Рубежного начали "антитеррористические мероприятия"

Российские войска атаковали Белогоровское направление и начали "антитеррористические мероприятия" в детских садах оккупированного Рубежного, а в Луганске не хватает маршруток.

Общество •   •  10180 просмотра
Ситуация на Луганщине: россияне атакуют Белогоровское направление, в детсадах Рубежного начали "антитеррористические мероприятия"

Шмыгаль продолжил турне странами Балтии: в Литве встретился с премьером, в фокусе - военное сотрудничество, движение в ЕС, активы рф и санкции

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с Премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните, чтобы обсудить военно-техническое сотрудничество, европейскую интеграцию Украины, конфискацию российских активов и усиление ограничений на российские товары и услуги.

Война •   •  11422 просмотра
Шмыгаль продолжил турне странами Балтии: в Литве встретился с премьером, в фокусе - военное сотрудничество, движение в ЕС, активы рф и санкции

россияне второй раз с утра обстреляли Херсон: пострадала 81-летняя женщина

Россияне дважды обстреляли Херсон утром, ранив трех человек, в том числе 81-летнюю женщину.

Общество •   •  11159 просмотра
россияне второй раз с утра обстреляли Херсон: пострадала 81-летняя женщина

Двое граждан с Южного Кавказа по указанию рф готовили ракетный удар по штабу Сил обороны в Одесской области - СБУ

В Одесской области задержали двух граждан с Южного Кавказа, которые по заданию фсб рф проводили разведку мест дислокации украинских войск для подготовки ракетного удара российской армии.

Война •   •  12323 просмотра
Двое граждан с Южного Кавказа по указанию рф готовили ракетный удар по штабу Сил обороны в Одесской области - СБУ

Более 700 млн долл. выделили международные партнеры на разминирование Украины

Международные партнеры выделили более 700 миллионов долларов на проекты по гуманитарному разминированию в Украине на 2022-2027 годы, среди ключевых доноров - США, Швейцария, Норвегия, страны ЕС, Япония, Нидерланды и Германия.

Война •   •  12053 просмотра
Более 700 млн долл. выделили международные партнеры на разминирование Украины