Долг Украины был признан устойчивым и не подлежит реструктуризации - пресс-секретарь МВФ

Во время пресс-брифинга, представитель Международного валютного фонда Джули Козак прокомментировала предположение экспертов, относительно вероятности списания Украине долга в 15 миллиардов долларов. Долг Украины был признан устойчивым, периметр реструктуризации не включает долги перед МВФ, - планов по списанию нет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВФ.

Детали

На вопрос, может ли МВФ списать Украине долг примерно на 15 миллиардов долларов, учитывая анализ долговой устойчивости Украины, директор Департамента по вопросам коммуникаций МВФ Джулия Козак ответила следующее:

Долг Украины был признан устойчивым на перспективной основе при трех условиях: Первое - продолжение фискальной консолидации, как это предусмотрено программой. Второе - продолжение значительного льготного финансирования, опять же, в соответствии с программой, и реструктуризация долга. Важно, что периметр реструктуризации долга охватывает официальный двусторонний долг и внешний коммерческий долг. Он не включает многосторонние долги, в том числе, конечно, и долги перед МВФ. Так что таких планов по - относительно вашего конкретного вопроса - нет. - сказала она.

Представительница МВФ прокомментировала также ситуацию относительно влияния вторжения рф в Украину на мировую экономику, в частности такие факторы, как рост цен, инфляционное давление, повышение процентных ставок.

Конечно, больше всего пострадала экономика Украины, а также, конечно, народ Украины, - подчеркнула Джули Козак.

Что касается влияния на мировую экономику факта агрессии России против Украины, по словам Козак, МВФ зафиксировало очень резкий рост цен на продукты питания и энергоносители, что повлияло на мировую экономику.

Представитель МВФ отметила, что скачок цен на продукты питания и энергоносители привел к кризису стоимости жизни во всем мире, и именно страны с низким уровнем дохода больше всего пострадали, в частности, от скачка цен на продукты питания. Но центральные банки отреагировали на это, отметила пресс-секретарь МВФ, указав на "ослабление инфляционного давления в мире".

Таким образом, мы все еще видим определенное влияние на мировую экономику. Для стран с низким уровнем дохода повышение процентных ставок привело к увеличению расходов на обслуживание долга для некоторых стран, а для многих стран - к увеличению расходов на обслуживание долга. - пояснила Козак.

Относительно полной оценки вышеупомянутого, - это будет на будущем Всемирном экономическом обзоре, пообещала она.

Напомним,

Государственный и гарантированный государством долг Украины на начало марта достиг 5,49 трлн грн или 143,69 млрд долл.