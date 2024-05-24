Зеленський обговорив з маршалком Сенату Польщі українсько-польські відносини, протиповітряну оборону та мирний саміт
Київ • УНН
Президент Зеленський зустрівся з маршалком Сенату Польщі, щоб обговорити міжпарламентські відносини, ситуацію в Харкові, посилення протиповітряної оборони України, підготовку до Мирного саміту та переговори України з ЄС.
Зустрівся з маршалком Сенату Польщі Малгожатою Кідавою-Блонською. Під час зустрічі було обговорено розвиток міжпарламентських відносин, ситуацію на Харківщині, зміцнення системи ППО, підготовку Саміту миру у Швейцарії та переговори України з ЄС. Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Деталі
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з маршалком Сенату Республіки Польща Малгожатою Кідавою-Блонською. Глава держави висловив подяку за військову та фінансову допомогу, яку Польща надавала з перших днів повномасштабного російського вторгнення, і підкреслив важливість резолюцій Сенату Польщі на підтримку України.
Дуже важливо, що ваше суспільство з теплом ставиться до України та українців з перших днів, коли нам була потрібна допомога. Ми розраховуємо на вашу підтримку. Ми захищаємо демократію та свободу також і для Польщі – нашого сусіда. Я впевнений, що ми переможемо, і вважаю, що це буде нашою спільною перемогою
Під час зустрічі обидві сторони наголосили на важливості подальшого динамічного розвитку діалогу між парламентами України та Польщі.
Президент Зеленський також розповів про ситуацію на Харківщині, де відбуваються постійні обстріли ракетами, дронами та авіабомбами з боку держави-агресорки рф. Було обговорено співпрацю з Польщею для зміцнення системи протиповітряної оборони на території України.
Окрему увагу приділили підготовці інавгураційного Саміту миру у Швейцарії та двосторонній безпековій угоді в межах Вільнюської декларації G7.
Також сторони обмінялися думками щодо початку переговорів між Україною та Євросоюзом, зокрема стосовно важливості майбутнього польського головування для реалізації пріоритетів України на шляху до ЄС.
Кулеба обговорив Саміт миру та Кримську платформу з маршалком Сенату Польщі 24.05.24, 19:05 • 70316 переглядiв