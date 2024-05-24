Зеленський обговорив з маршалком Сенату Польщі українсько-польські відносини, протиповітряну оборону та мирний саміт

ukenru
10:47 • 29527 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 47955 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 48535 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 63276 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 77731 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 114901 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 138017 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 140011 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 247377 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171325 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
5.4 м/с
36 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сьогодні в Україні відбудеться унікальне сонячне затемнення

Сьогодні в Україні відбудеться унікальне сонячне затемнення

29 березня, 04:24 • 15844 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

29 березня, 06:20 • 40998 перегляди
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

29 березня, 07:19 • 23078 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

29 березня, 07:29 • 44068 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

07:57 • 32252 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 247375 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 365646 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 380441 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 295547 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 368337 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 1772 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 2037 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 62493 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 78962 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 90159 перегляди
Актуальне
Зеленський обговорив з маршалком Сенату Польщі українсько-польські відносини, протиповітряну оборону та мирний саміт

Зеленський обговорив з маршалком Сенату Польщі українсько-польські відносини, протиповітряну оборону та мирний саміт

Київ • УНН

 • 57197 перегляди

Президент Зеленський зустрівся з маршалком Сенату Польщі, щоб обговорити міжпарламентські відносини, ситуацію в Харкові, посилення протиповітряної оборони України, підготовку до Мирного саміту та переговори України з ЄС.

Зустрівся з маршалком Сенату Польщі Малгожатою Кідавою-Блонською. Під час зустрічі було обговорено розвиток міжпарламентських відносин, ситуацію на Харківщині, зміцнення системи ППО, підготовку Саміту миру у Швейцарії та переговори України з ЄС. Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з маршалком Сенату Республіки Польща Малгожатою Кідавою-Блонською. Глава держави висловив подяку за військову та фінансову допомогу, яку Польща надавала з перших днів повномасштабного російського вторгнення, і підкреслив важливість резолюцій Сенату Польщі на підтримку України.

Дуже важливо, що ваше суспільство з теплом ставиться до України та українців з перших днів, коли нам була потрібна допомога. Ми розраховуємо на вашу підтримку. Ми захищаємо демократію та свободу також і для Польщі – нашого сусіда. Я впевнений, що ми переможемо, і вважаю, що це буде нашою спільною перемогою 

- подякував  Володимир Зеленський.

Під час зустрічі обидві сторони наголосили на важливості подальшого динамічного розвитку діалогу між парламентами України та Польщі.

Президент Зеленський також розповів про ситуацію на Харківщині, де відбуваються постійні обстріли ракетами, дронами та авіабомбами з боку держави-агресорки рф. Було обговорено співпрацю з Польщею для зміцнення системи протиповітряної оборони на території України.

Image

Окрему увагу приділили підготовці інавгураційного Саміту миру у Швейцарії та двосторонній безпековій угоді в межах Вільнюської декларації G7.

Також сторони обмінялися думками щодо початку переговорів між Україною та Євросоюзом, зокрема стосовно важливості майбутнього польського головування для реалізації пріоритетів України на шляху до ЄС.

Кулеба обговорив Саміт миру та Кримську платформу з маршалком Сенату Польщі 24.05.24, 19:05 • 70316 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

ВійнаПолітика
shveitsariiaШвейцарія
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
malhozhata-kidava-blonskaМалгожата Кідава-Блоньська
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна
kharkivХарків
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,458.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,851.51