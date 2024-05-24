Кулеба обговорив Саміт миру та Кримську платформу з маршалком Сенату Польщі
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся в Києві з маршалком Сенату Польщі Малгожатою Кідавою-Блонською, обговоривши майбутній Глобальний саміт, діяльність Міжнародної кримської платформи та оборонні потреби України.
Глава МЗС України Дмитро Кулеба зустрівся маршалком Сенату Польщі Малгожатою Кідавою-Блоньською, яка сьогодні перебуває з візитом у Києві. Про це пише УНН з посиланням на заяву міністра у соцмережі X.
Деталі
Я був радий зустрітися в Києві з маршалком Сенату Польщі Малгожатою Кідавою-Блоньською. Ми обговорили майбутній Глобальний саміт миру та діяльність Міжнародної кримської платформи
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