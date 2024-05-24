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Кулеба обговорив Саміт миру та Кримську платформу з маршалком Сенату Польщі

Кулеба обговорив Саміт миру та Кримську платформу з маршалком Сенату Польщі

Київ • УНН

 • 70316 перегляди

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся в Києві з маршалком Сенату Польщі Малгожатою Кідавою-Блонською, обговоривши майбутній Глобальний саміт, діяльність Міжнародної кримської платформи та оборонні потреби України.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба зустрівся маршалком Сенату Польщі Малгожатою Кідавою-Блоньською, яка сьогодні перебуває з візитом у Києві. Про це пише УНН з посиланням на заяву міністра у соцмережі X.

Деталі 

Я був радий зустрітися в Києві з маршалком Сенату Польщі Малгожатою Кідавою-Блоньською. Ми обговорили майбутній Глобальний саміт миру та діяльність Міжнародної кримської платформи

- заявив Кулеба. 

Дипломат наголосив, що парламентська співпраця має вирішальне значення для просування міжнародних ініціатив.

У ВР заявили, що між Україною та Польщею розпочалися переговори щодо тексту угоди про гарантії безпеки24.05.24, 14:32 • 16824 перегляди

Ми також зосередилися на всебічному українсько-польському співробітництві, а також на оборонних потребах України та вступі до ЄС і НАТО

- розповів український міністр. 

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся делегацією Сенату Польщі на чолі з маршалком Малґожатою Кідавою-Блонською. Сторони обговорили  допомогу Польщі в постачанні необхідного для енергетичної системи обладнання.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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